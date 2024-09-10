Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Abeliano Tertantang Nyanyikan Lagu Duet, Ini Alasannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |02:13 WIB
Abeliano Tertantang Nyanyikan Lagu Duet, Ini Alasannya
Abeliano Tertantang Nyanyikan Lagu Duet, Ini Alasannya (Foto: Ist)
JAKARTA - Abeliano menjadi salah satu solois pria yang namanya diperhitungkan di belantika musik Indonesia. Dirinya kini mencoba untuk terus meng-upgrade diri agar bisa menjadi penyanyi top.

Berbagai genre dan warna musik ia pelajari. Selain itu, ia juga ingin mencoba single duet. 

"Hahaha iya. Kalau ditanya pengen banget nyobain bikin lagu yang dinyanyikan secara duet. Gara-gara kemarin sempat bikin konten bareng Bunga Reyza. Seru aja kayak ada komunikasi di kisah lagunya, ada rasa tektokan," jelas Abeliano.

Selain itu, musikalitas juga terus ditingkatkan. Abeliano sadar, sebagai penyanyi muda harus banyak belajar.

Halaman:
1 2
