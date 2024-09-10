KLa Project Gelar Konser Aeternitas Rayakan HUT Ke-36

JAKARTA - KLa Project merayakan ulang tahun ke-36 mereka dengan menggelar konser megah bertajuk Aeternitas. Acara ini akan diadakan di Istora Senayan, Jakarta, pada 25 Oktober 2024.

KLa Corporation, bersama dengan Kestone CLE Indonesia, akan menyuguhkan penampilan spesial dari para personel KLa Project, yaitu Katon Bagaskara (vokal), LiLo (gitar), dan Adi Adrian (piano), yang akan membawa KLanese—sebutan untuk penggemar KLa Project—menyusuri nostalgia lewat lagu-lagu hits mereka.

"Aeternitas itu bahasa kuno dari Latin yang artinya ilham dari keabadian. 36 angka yang tinggi, sebuah tolok ukur, kami pengin lagu kami abadi, dari generasi ke generasi," kata Katon Bagaskara, vokalis KLa Project, di Il Sogno, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Konser Aeternitas mengusung tema "Resonansi Regenerasi: Musik Abadi, Jembatan Antargenerasi," yang tidak hanya menyajikan kenangan tetapi juga menyematkan harapan untuk masa depan. Acara ini dirancang sebagai simfoni abadi yang menghubungkan berbagai generasi melalui musik, menjadikannya sebuah pertunjukan yang akan diingat selamanya.

"Kami selalu memberikan yang spesial untuk penggemar, apalagi ini adalah perayaan 36 tahun KLa Project," kata Katon Bagaskara dalam konferensi pers yang diadakan di Il Sogno Ristorante, Jakarta Selatan, Senin, 9 September 2024.

Edy Khemod, selaku Creative Director, menambahkan bahwa konser ini akan menyajikan kolaborasi apik antara melodi musik dan visual yang memukau. "Akan ada kejutan untuk para penggemar," tambahnya.

Angka 36 sendiri memiliki makna spesial bagi KLa Project. Secara simbolis, 3+6=9, yang dianggap sebagai angka tertinggi, melambangkan puncak karier. KLa Project ingin mempersembahkan perjalanan panjang mereka yang melintasi berbagai generasi melalui karya-karya yang tetap relevan.