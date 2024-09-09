Kata Thariq Halilintar Soal Saaih Gagal Ikut PON 2024 karena Tak Punya NPWP

Kata Thariq Halilintar Soal Saaih Gagal Ikut PON 2024 karena Tak Punya NPWP. (Foto: Instagram/@saaihalilintar)

JAKARTA - Kata Thariq Halilintar soal Saaih gagal ikut PON 2024 karena tak punya NPWP. Suami Aaliyah Massaid itu memastikan, sang adik memiliki NPWP dan semua dokumen yang diperlukan untuk ikut PON.

“Saaih itu punya NPWP. Hanya saja, dia telat mendaftarkan dokumen sebagai syarat administrasi,” kata sang YouTuber saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (9/9/2024).

Walaupun gagal ikut PON 2024, Thariq Halilintar tetap bangga pada konsistensi Saaih dalam berlatih golf. Berkat kerja kerasnya, YouTuber 22 tahun itu berhasil mendapatkan nilai tertinggi saat kualifikasi PON 2024.

“Saaih itu, latihan tanpa henti selama 2 tahun demi bisa ikut PON 2024,” ungkapnya.

Thariq Halilintar tetap memotivasi sang adik untuk terus memberikan yang terbaik dan mendukung olahraga nasional. Dia juga memastikan Saaih berbesar hati atas kegagalannya tersebut.

Saaih Halilintar pertama kali mengungkapkan rencana keikutsertaannya di PON 2024 cabang olahraga golf lewat Instagram, pada 31 Agustus silam. Dalam video unggahannya, dia memperlihatkan rangkaian tahapan yang harus dilewatinya untuk bisa mewakili Banten.

Thariq Halilintar Tanggapi Kegagalan Saaih Ikut PON 2024 Gara-Gara Tak Punya NPWP. (Foto: Instagram/@saaihalilintar)

Dia harus melewati empat kali seleksi sepanjang Januari 2024. Hasilnya, Saaih berada di peringkat pertama dan lanjut ke tes fisik pada 26 Februari 2024.

Kemudian pada 4 September 2024, Saaih Halilintar kembali memperlihatkan kegiatannya saat berlatih golf hingga latihan fisik. “Konsisten maksimal,” katanya antusias.