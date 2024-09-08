Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:45 WIB
Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya
Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya (Foto: Instagram/ichasoebandono)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Soebandono akhirnya mengungkap wajah ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Diketahui, bayi perempuan yang diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino itu telah lahir pada 22 April 2024.


Sejak melahirkan Aulia, Alyssa tak pernah menampakkan wajah putrinya itu di media sosial. Namun kini, saat usianya memasuki 4 bulan, istri Dude Harlino itu pun menunjukkan wajah putrinya melalui sebuah foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Anak Alyssa Soebandono
Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya (Foto: Instagram/ichasoebandono)

Dalam unggahan Alyssa, Aulia tampak begitu cantik dan menggemaskan mengenakan jilbab.

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Tabarakallah. Halo Oom & Tante, ini aku... Aulia," tulis Alyssa dalam keterangan unggahan Instagramnya @ichasoebandono, dikutip Minggu (8/9/2024).

Dalam foto tersebut tampak Aulia diapit oleh dua kakak laki-lakinya, Rendra dan Malik. Rendra dan Malik terlihat tersenyum bahagia, begitu juga dengan Aulia yang memakai baju dan kerudung putih dengan senyuman manisnya.

"Sekarang usia aku sudah 4 bulan, Alhamdulillah. Di sebelah kanan kiri aku adalah Abang Rendra dan Abang Malik," tulis Alyssa.

Melalui unggahan itu, Alyssa Soebandono meminta netizen mendoakan anak-anaknya agar tumbuh sehat dan menjadi sosok yang taat pada ajaran agama.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061969/dude_harlino-y6u5_large.jpg
Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/612/3000537/arti-di-balik-nama-indah-anak-ketiga-dude-harlino-dan-alyssa-soebandono-IpTK1bPyqt.jpg
Arti di Balik Nama Indah Anak Ketiga Dude Harlino dan Alyssa Soebandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/18/194/2280032/4-gaya-hijab-syari-ala-alyssa-soebandono-yang-modis-dan-cantik-eUrl6xSqkS.jpg
4 Gaya Hijab Syari ala Alyssa Soebandono yang Modis dan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/09/298/2196907/bahagianya-alyssa-soebandono-masak-bareng-sang-anak-sfWEojFr7y.jpg
Bahagianya Alyssa Soebandono Masak Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/13/194/2055239/hijab-style-ala-alyssa-soebandono-cocok-untuk-hangout-setelah-tarawih-RvtyCKgkcx.jpg
Hijab Style ala Alyssa Soebandono Cocok untuk Hangout Setelah Tarawih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/20/196/2032799/anak-susah-makan-ini-tips-jitu-alyssa-soebandono-GvRhGPdpxB.jpg
Anak Susah Makan, Ini Tips Jitu Alyssa Soebandono
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement