Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya

JAKARTA - Alyssa Soebandono akhirnya mengungkap wajah ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Diketahui, bayi perempuan yang diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino itu telah lahir pada 22 April 2024.



Sejak melahirkan Aulia, Alyssa tak pernah menampakkan wajah putrinya itu di media sosial. Namun kini, saat usianya memasuki 4 bulan, istri Dude Harlino itu pun menunjukkan wajah putrinya melalui sebuah foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Alyssa Soebandono Akhirnya Ungkap Wajah Anak Ketiganya (Foto: Instagram/ichasoebandono)

Dalam unggahan Alyssa, Aulia tampak begitu cantik dan menggemaskan mengenakan jilbab.



"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Tabarakallah. Halo Oom & Tante, ini aku... Aulia," tulis Alyssa dalam keterangan unggahan Instagramnya @ichasoebandono, dikutip Minggu (8/9/2024).



Dalam foto tersebut tampak Aulia diapit oleh dua kakak laki-lakinya, Rendra dan Malik. Rendra dan Malik terlihat tersenyum bahagia, begitu juga dengan Aulia yang memakai baju dan kerudung putih dengan senyuman manisnya.



"Sekarang usia aku sudah 4 bulan, Alhamdulillah. Di sebelah kanan kiri aku adalah Abang Rendra dan Abang Malik," tulis Alyssa.



Melalui unggahan itu, Alyssa Soebandono meminta netizen mendoakan anak-anaknya agar tumbuh sehat dan menjadi sosok yang taat pada ajaran agama.