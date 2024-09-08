Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Soo Hyun Hadiri Handprinting Placement Sebelum Gelar Fan Meeting

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:50 WIB
Kim Soo Hyun Hadiri Handprinting Placement Sebelum Gelar Fan Meeting
Kim Soo Hyun Hadiri Handprinting Placement Sebelum Gelar Fan Meeting (Foto: Syifa/Okezone)
JAKARTA - Kim Soo Hyun kembali mengunjungi Indonesia untuk menggelar fan meeting bertajuk “Kim Soo Hyun Asia Tour: Eyes on You”. Acara fan meeting aktor asal Korea Selatan tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu, 7 September 2024.

Sebelum menyapa penggemar di acara fan meeting tersebut, dia berkesempatan mengunjungi KOREA 360 yang berlokasi di LOTTE Mall Jakarta dalam acara 'Kim Soo Hyun Handprinting Placement Ceremony in KOREA 360'.

Meskipun acara tersebut tertutup dan hanya khusus media, namun beberapa penggemar nampak bisa melihat sang aktor dari kejauhan. Mereka tak sabar untuk bisa menyaksikan pemain drama Queen of Tears itu.

Kim Soo Hyun (Syifa/Okezone)
Kim Soo Hyun Hadiri Handprinting Placement Sebelum Gelar Fan Meeting (Foto: Syifa/Okezone)


Di acara tersebut Kim Soo Hyun tampil keren dalam balutan busana semi formal. Kim Soo Hyun memakai inner hitam dipadukan dengan blazer putih, celana hitam, dan pantofel hitam.

Lawan main Kim Ji Won begitu tampan dan keren. Bahkan saat dia tiba di KOREA 360, para penggemar nampak histeris melihat ketampanannya.

Aktor 36 tahun ini mengaku kagum dengan penyebaran Hallyu di Indonesia ini. Kim Soo Hyun juga mengatakan bahwa kunjungannya ini memberikan pengalaman yang sangat mengesankan.

"Karena berkat Queen of Tears jadi saya menerima kesempatan supaya bisa berada di tempat ini. Dan juga sekali lagi terima kasih semuanya sudah mencintai, nonton Queen of Tears," ujar Kim Soo Hyun, di KOREA 360, Lotte Mall Jakarta.

Kim Soo Hyun juga mengucapkan terima kasih karena masih ada banyak penggemar yang mencintai drama Queen of Tears yang ia bintangi bersama aktris Kim Ji Won. Padahal, drama tersebut sudah tamat sejak beberapa bulan yang lalu.

 

