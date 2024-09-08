Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |02:08 WIB
Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7
Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Aziz Hedra dipercaya mengisi acara pra event konser Sheila On 7 yang bertajuk Tunggu Aku Di. Aziz Hedra dipercaya menghibur para fans Sheila, Sheilagank di Medan.

Aziz pun bersyukur bisa terlibat dalam acara tersebut. Baginya, hal ini sebuah kehormatan untuk bisa membawakan lagu Sheila di depan para fansnya.

"Keseruan semalam bener-benar bikin aku senang banget! Pertama aku happy banget pas pertama dikasih tau kalo aku dilibatkan dalam rangkaian project pre event Konser Sheila On 7. Apalagi pas tau itu di kota Medan, wah makin-makin lah yaa hahahha," jelas Aziz Hedra.

Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7
Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7

Soal lagu favorit, Aziz mengaku menyukai hampir seluruh lagu Duta dkk. Namun demikian, dari sekian banyaknya, Aziz jatuh hati pada lagu Dan.

“Kalau ditanya lagu SO7 favorit, bingung banget jawabnya, tapi sudah pasti lagu Dan dan Itu Aku adalah some of my favorite track dari SO7," jelas Aziz.

Seperti diketahui Sheila On 7 menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di. Konser tersebut akan digelar di 5 kota di Indonesia, dimulai dengan Samarinda pada 27 Juli 204. Lalu dilanjutkan, Pekanbaru, Medan, Makassar dan ditutup di Bandung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190346//ari_lasso-0C16_large.jpg
Putus dari Dearly Djoshua, Ari Lasso Pilih Fokus pada Kesehatan dan Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190343//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-hyz0_large.jpg
Lelah dengan Drama, Ari Lasso Umumkan Putus dari Dearly Djoshua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190322//dj_panda-Wokd_large.jpg
Minta Maaf ke Erika Carlina, DJ Panda Akui Khilaf Sebarkan Data Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190209//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-nJgB_large.jpg
Ari Lasso Sikapi Isu Selingkuhi Dearly Djoshua, Sampai Tunjuk Pengacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190154//aliyah_balqis-PbFS_large.jpg
Aliyah Balqis Spill Foto Mesra Jule dan Yuka dalam Mobil: Semoga Bahagia Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190157//raisa_dan_hamish_daud-ymTw_large.jpg
Tok! Raisa Resmi Bercerai dari Hamish Daud
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement