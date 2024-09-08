Senyum Semringah Aziz Hedra Terlibat di Pra Konser Sheila On 7

JAKARTA - Aziz Hedra dipercaya mengisi acara pra event konser Sheila On 7 yang bertajuk Tunggu Aku Di. Aziz Hedra dipercaya menghibur para fans Sheila, Sheilagank di Medan.

Aziz pun bersyukur bisa terlibat dalam acara tersebut. Baginya, hal ini sebuah kehormatan untuk bisa membawakan lagu Sheila di depan para fansnya.

"Keseruan semalam bener-benar bikin aku senang banget! Pertama aku happy banget pas pertama dikasih tau kalo aku dilibatkan dalam rangkaian project pre event Konser Sheila On 7. Apalagi pas tau itu di kota Medan, wah makin-makin lah yaa hahahha," jelas Aziz Hedra.

Soal lagu favorit, Aziz mengaku menyukai hampir seluruh lagu Duta dkk. Namun demikian, dari sekian banyaknya, Aziz jatuh hati pada lagu Dan.

“Kalau ditanya lagu SO7 favorit, bingung banget jawabnya, tapi sudah pasti lagu Dan dan Itu Aku adalah some of my favorite track dari SO7," jelas Aziz.

Seperti diketahui Sheila On 7 menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di. Konser tersebut akan digelar di 5 kota di Indonesia, dimulai dengan Samarinda pada 27 Juli 204. Lalu dilanjutkan, Pekanbaru, Medan, Makassar dan ditutup di Bandung.