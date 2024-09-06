Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sisca Saras Ungkap Tantangan saat Syuting Video Klip Terbawa Suasana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |02:11 WIB
Sisca Saras Ungkap Tantangan saat Syuting Video Klip Terbawa Suasana
Sisca Saras Ungkap Tantangan saat Syuting Video Klip Terbawa Suasana (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sisca Saras kembali ke dunia musik di bawah naungan Wecord Evermore Indonesia. Ia merilis lagu terbaru berjudul "Terbawa Suasana", yang menceritakan tentang seseorang yang merindukan pengalaman jatuh cinta. 

Lagu yang ditulis oleh Clara Riva dan Irvnat ini tidak hanya dirilis di berbagai platform streaming, tetapi juga dilengkapi dengan video musik (MV) yang bisa dinikmati di YouTube.

MV tersebut telah dirilis di kanal YouTube Sisca Saras beberapa waktu lalu. Sisca mengakui bahwa proses pembuatan video musik ini melibatkan banyak langkah untuk memastikan hasil yang maksimal, terutama sebagai bagian dari perjalanan comeback-nya. Di dalam video "Terbawa Suasana", ada satu adegan yang menjadi favorit bagi Sisca.

Sisca Saras Ungkap Tantangan saat Syuting Video Klip Terbawa Suasana
Sisca Saras Ungkap Tantangan saat Syuting Video Klip Terbawa Suasana

"Ada adegan di dalam mobil, karena aku sebenarnya nggak bisa nyetir, tapi di video kelihatan seperti bisa nyetir," ungkap Sisca sambil tertawa. Baginya, adegan tersebut terlihat keren dan memberikan kesan seorang wanita dengan aura yang khas dan karismatik.

Namun, proses pembuatan video musik ini tidak hanya dipenuhi oleh momen-momen favorit. Sisca juga menghadapi beberapa tantangan. Meskipun ia sudah terbiasa tampil di depan kamera dari karier sebelumnya, ada beberapa bagian yang membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk mencapai hasil yang diinginkan.

"Tantangan terbesar adalah saat harus menari di atas box kecil! Soalnya harus bisa eksplorasi sendiri dan nggak boleh kehilangan ekspresi sedikit pun," jelasnya. 

Dalam MV ini, Sisca tidak tampil sendiri. Beberapa teman lain yang ikut berpartisipasi adalah Thalita Zafira (Sharon), Desi Afrika (Widdy), Salma Sabillah (Olla), dan Yonatan Gili (Jeef).

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
