Brian McKnight Tampil di Surabaya, Tiket Hampir Ludes

JAKARTA - Brian McKnight, penyanyi pop R&B ternama, akan segera menginjakkan kakinya di Surabaya. Penyanyi yang dikenal lewat hits seperti "Back At One" dan "One Last Cry" ini dijadwalkan tampil di Hotel Westin, Pakuwon Mall, pada 21 September 2024.

Kepastian penampilan Brian McKnight di Surabaya dikonfirmasi langsung oleh Avantara Lintas Media, promotor konser tersebut.

"Dengan bangga kami umumkan bahwa Brian McKnight akan hadir di Surabaya. Ini adalah kota kedua yang akan dikunjungi setelah Jakarta," kata perwakilan promotor, Axena Nahda, saat dijumpai di kawasan Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan.

Axena juga mengungkapkan bahwa Brian McKnight memiliki kenangan manis di Surabaya. Penyanyi ini pernah tampil di kota tersebut pada tahun 2018 bersama komposer legendaris David Foster.