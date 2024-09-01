Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |08:45 WIB
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium (FOTO: Ayu Utami/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konser Melodi Milenium sukses digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 31 Agustus 2024 malam. Avip Priatna yang merupakan konduktor Jakarta Concert Orchestra menampilkan aransemen setiap lagu yang memukau hingga membuat penonton nyanyi bareng.

Konser yang dipersembahkan oleh Jakarta Concert Orchestra dalam rangka memperingati 15 tahun Simfoni untuk Bangsa itu menampilkan sederet lagu-lagu yang dipopulerkan pada era 2000-an.

Konser Melodi Millenium
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium (FOTO: Ayu Utami/Okezone)


Penonton tak hentinya-hentinya ikut bernyanyi bersama ketika setiap lagu berikutnya dibawakan. Puncaknya, jelang akhir konser penonton diajak untuk bernyanyi bersama lagu Risalah Hati yang dipopulerkan oleh Dewa 19.

"Minta tolong nyanyi bareng-bareng ya," kata Batavia Madrigal Singers.

Penonton pun langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen pertunjukan yang terasa magis tersebut.

Dalam konser ini tak hanya Jakarta Concert Orchestra, terdapat beberapa grup paduan suara Batavia Madrigal Singers, dan The Resonanz Children's Choir.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845/pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025137/kronologi-konser-di-pasar-kemis-rusuh-hingga-penonton-bakar-panggung-UUFhjJL2O9.jpg
Kronologi Konser di Pasar Kemis Rusuh hingga Penonton Bakar Panggung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement