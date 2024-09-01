Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium

JAKARTA - Konser Melodi Milenium sukses digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 31 Agustus 2024 malam. Avip Priatna yang merupakan konduktor Jakarta Concert Orchestra menampilkan aransemen setiap lagu yang memukau hingga membuat penonton nyanyi bareng.

Konser yang dipersembahkan oleh Jakarta Concert Orchestra dalam rangka memperingati 15 tahun Simfoni untuk Bangsa itu menampilkan sederet lagu-lagu yang dipopulerkan pada era 2000-an.

Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium (FOTO: Ayu Utami/Okezone)



Penonton tak hentinya-hentinya ikut bernyanyi bersama ketika setiap lagu berikutnya dibawakan. Puncaknya, jelang akhir konser penonton diajak untuk bernyanyi bersama lagu Risalah Hati yang dipopulerkan oleh Dewa 19.



"Minta tolong nyanyi bareng-bareng ya," kata Batavia Madrigal Singers.



Penonton pun langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen pertunjukan yang terasa magis tersebut.



Dalam konser ini tak hanya Jakarta Concert Orchestra, terdapat beberapa grup paduan suara Batavia Madrigal Singers, dan The Resonanz Children's Choir.

