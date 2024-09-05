Rilis Single Boleh Merindu, Jaz Hayat Ungkapkan Rasa Kangen

JAKARTA - Jaz Hayat kembali menghibur para pecinta musik dengan single terbarunya yang berjudul Boleh Merindu. Lagu ini diciptakan oleh Aldi Nada Permana.

Bukan kali pertama Jaz bekerja sama dengan Aldi, sebelumnya mereka juga berkolaborasi dalam beberapa lagu di album Sinergi (2021) dan Transisi (2022). Menurut Jaz, Aldi sudah memahami gayanya dalam bermusik, sehingga terciptalah "Boleh Merindu".

"Lagu ini sebenarnya masih memiliki nuansa yang serupa dengan karya-karya sebelumnya, namun dari segi genre, ini terasa baru buatku. Lagu ini memiliki sentuhan akustik dengan tempo sedang. Kalau digambarkan, mungkin seperti lagu 'Kasmaran', tapi dengan nuansa yang lebih dewasa," ungkap Jaz.

Sesuai judulnya, Boleh Merindu menceritakan kisah seseorang yang merindukan pasangannya. Jaz mengaku jatuh cinta sejak pertama kali mendengar demo lagu ini.

“Aku selalu memilih lagu yang sesuai dengan seleraku. Saat mendengar demo, aku langsung tertarik dengan melodi dan liriknya. Lirik yang ditulis oleh Aldi tidak terlalu puitis, lebih menggunakan bahasa sehari-hari. Itu salah satu hal yang membuatku yakin memilih lagu ini sebagai single terbaru," kata Jaz.

Proses pembuatan lagu ini tergolong cepat, dengan rekaman vokal yang hanya memakan waktu satu hari. Jaz merasa terbantu karena sudah familiar dengan karya Aldi dan juga dibantu oleh Bowo Soulmate sebagai pengarah vokal.

"Kerja sama dengan Bowo selalu menyenangkan, dia tidak hanya membantu vokal tapi juga memahami vibe yang tepat untuk lagu ini," tambahnya.

Dengan lirik yang bercerita dan menggunakan bahasa yang sederhana, Jaz berharap Boleh Merindu bisa mendapat respon positif seperti lagu-lagunya yang terdahulu.

“Aku berharap lagu ini bisa mewakili perasaan orang-orang yang sedang merindu, baik itu kepada pasangan, keluarga, atau orang-orang terkasih lainnya. Terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari orang-orang yang mereka sayangi, lagu ini bisa menjadi teman di saat rasa rindu itu datang," jelas Jaz.