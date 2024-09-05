Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |00:34 WIB
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session <i>Bukan dengan Dia</i>
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh berkolaborasi dalam single berjudul Bukan dengan Dia. Keduanya sukses memberikan penampilan apik kepada pendengar musik Indonesia.

Mendapatkan antusias dari pendengar musik, Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh menghadirkan video klip live session Bukan dengan Dia. Uniknya, live session dilakukan di sebuah bioskop.

"Sekarang lagi syuting live sessionnya lagu baru kita yang sudah rilis hampir 3 bulan. Pas rilis kita emang pengen bikin live session dan akhirnya kita bikin di sini. Ini sesuatu hal yang baru krn sebelumnya happy-happy, (nyanyi genre) pop, kali ini aku memutuskan ballad dan akhirnya diterima sama penggemar," ujar Jaz Hayat di Flix Mall of Indonesia.

Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Antusias Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Antusias Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia

Senada dengan Jaz, Mawar pun merasakan hal yang sama. Namun demikian ia mengakui banyak tantangan dalam syuting video klip live session Bukan dengan Dia. 

"Jadi satu longshot. Jadi kita bergerak sesuai kamera," jelas Mawar.

Seperti diketahui, Mawar Eva de Jongh dan Jaz untuk pertama kalinya berduet dalam sebuah single berjudul Bukan Dengan Dia. Mempertemukan dua penyanyi dari dua label besar, yaitu Trinity Optima Production (Mawar) dan Sony Music Entertainment Indonesia (Jaz), lagu ini diciptakan oleh Martinus Tin Tin dan Simhala Avadana atau Mhala.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137534/jaz_hayat-qH9V_large.JPG
Jaz Hayat Ingin Lagu di Album Pesan Cinta Jadi Soundtrack Film, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/205/3118755/aruma-gmUB_large.jpeg
Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/205/3115979/jaz_hayat-MzkT_large.jpg
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/205/3113649/jaz_hayat-3Ld1_large.JPG
Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/205/3094626/jaz_hayat-e5v2_large.JPG
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/205/3049797/jaz_hayat-Qyxq_large.jpg
Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement