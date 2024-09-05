Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia

JAKARTA - Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh berkolaborasi dalam single berjudul Bukan dengan Dia. Keduanya sukses memberikan penampilan apik kepada pendengar musik Indonesia.

Mendapatkan antusias dari pendengar musik, Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh menghadirkan video klip live session Bukan dengan Dia. Uniknya, live session dilakukan di sebuah bioskop.

"Sekarang lagi syuting live sessionnya lagu baru kita yang sudah rilis hampir 3 bulan. Pas rilis kita emang pengen bikin live session dan akhirnya kita bikin di sini. Ini sesuatu hal yang baru krn sebelumnya happy-happy, (nyanyi genre) pop, kali ini aku memutuskan ballad dan akhirnya diterima sama penggemar," ujar Jaz Hayat di Flix Mall of Indonesia.

Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Antusias Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia

Senada dengan Jaz, Mawar pun merasakan hal yang sama. Namun demikian ia mengakui banyak tantangan dalam syuting video klip live session Bukan dengan Dia.

"Jadi satu longshot. Jadi kita bergerak sesuai kamera," jelas Mawar.

Seperti diketahui, Mawar Eva de Jongh dan Jaz untuk pertama kalinya berduet dalam sebuah single berjudul Bukan Dengan Dia. Mempertemukan dua penyanyi dari dua label besar, yaitu Trinity Optima Production (Mawar) dan Sony Music Entertainment Indonesia (Jaz), lagu ini diciptakan oleh Martinus Tin Tin dan Simhala Avadana atau Mhala.