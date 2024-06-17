Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Idul Adha, Bella Hadid Kembali Serukan Dukungan untuk Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |20:12 WIB
Rayakan Idul Adha, Bella Hadid Kembali Serukan Dukungan untuk Palestina
Bella Hadid merayakan Idul Adha dengan menyerukan dukungan pada Palestina. (Foto: Instagram/@bellahadid)
A
A
A

LOS ANGELES - Sebagai muslimah, supermodel Bella Hadid turut merayakan Idul Adha tahun ini. Lewat akun Instagram pribadinya, sang model menyampaikan pesan khusus di momen perayaan Idul Adha.

Happy Eid Mubarak dan free Palestine (Selamat Idul Adha dan bebaskan Palestina),” ujarnya dalam unggahan tersebut dikutip pada Senin (17/6/2024).

Sebagai muslimah dan keturunan Palestina dari sang ayah, Bella Hadid memang dikenal vokal menyuarakan kebebasan untuk Gaza dan menolak aksi genosida Israel atas tanah leluhurnya.

Saat menghadiri Festival Film Cannes Mei silam, Bella Hadid terlihat mengenakan gaun keffiyeh sebagai bentuk dukungannya pada Palestina. Dia juga aktif mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan pada palestina.

Bella Hadid rayakan Idul Adha dengan memberikan dukungan untuk Palestina. (Foto: Instagram/@bellahadid)

Aksi Bella Hadid tersebut kerap mendapat apresiasi dari warganet lewat kolom komentar unggahannya. “Terima kasih karena kau selalu mendukung Palestina. Aku sangat bangga padamu,” ujar akun @nada***.

Akun @balqees** berkomentar, “Salah satu artis dunia yang paling sering bersuara tentang Palestina adalah Bella.” Akun @7bisO* menambahkan, “Bella, terima kasih karena kau mau bersuara tentang Palestina.”*

(SIS)

