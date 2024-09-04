Intip Kolaborasi Apik Once dan Alffy Rev di Single The Guardian of Nusantara

JAKARTA - Alffy Rev menghadirkan hadiah istimewa untuk Indonesia berupa single berjudul The Guardian of Nusantara. Video musiknya yang dirilis di YouTube menggabungkan teknik animasi canggih Cinema 4D dengan gambar-gambar megah dari Candi Sukuh dan beberapa lokasi di Bali, menghasilkan visual yang sangat spektakuler.

Dalam waktu kurang dari satu hari, video ini telah mencapai 1,6 juta penonton dan menduduki posisi ketiga dalam Trending Topic di YouTube, sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan.

Intip Kolaborasi Apik Kolaborasi Once dan Alffy Rev di Single The Guardian of Nusantara

Lagu The Guardian of Nusantara merupakan karya terbaru Alffy Rev yang dinyanyikan oleh Once Mekel, dan terintegrasi dengan visual dalam video musiknya. Vokal khas Once menambah kedalaman dan keajaiban lagu ini. Sebelumnya, Alffy Rev juga meluncurkan single Wonderful Indonesia pada tahun 2022.

"Perkenalan saya dengan Alffy sudah cukup lama. Saya sering mengundangnya dalam konser-konser PAPPRI di universitas yang bertemakan cinta tanah air. Alffy merupakan musisi muda yang sangat mencintai Indonesia. Ketika dia mengajak saya untuk berkolaborasi dalam proyek ini, saya sangat senang. Kami melakukan workshop dan rekaman di Bali, lalu melanjutkan dengan syuting video musik beberapa minggu kemudian," ujar Once.