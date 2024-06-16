Adul Dikabarkan Tidak Bisa Melihat Gegara Glaukoma, Anwar Sanjaya Beri Dukungan dan Doa

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari komedian Adul. Kabarnya suami dari Wenty Eri Fitriani ini tengah mengalami gangguan di mata, sehingga tidak bisa melihat.

Hal ini terungkap pertama kali usai Pandji Pragiwaksono tampil di podcast Kiky Saputri. Dalam video tersebut, Pandji mengatakan bahwa Adul yang tidak bisa melihat, sering jadi dijahili oleh Komeng.

"(Adul) lagi kurang sehat, matanya kan nggak ngelihat sekarang," ungkap Pandji Pragiwaksono di YouTube Kiky Saputri belum lama ini.

Mendengar kabar tersebut, Anwar Sanjaya alias Anwar BAB yang pernah bekerja bareng Adul ikut menyampaikan keprihatinan.

Adul dikabarkan tidak bisa melhat gegara glaukoma (Foto: Instagram/adulkhan83)

Diduga kebutaan yang dialami Adul disebabkan oleh penyakit gula yang dideritanya.

"Iyah, kemarin aku lihat postingan bang Pandji, katanya glaukoma, salah satu penyakit gula yang naik ke mata," kata Anwar BAB di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Namun pria bernama asli Anwar Sanjaya ini belum mengkonfirmasi kabar tersebut. Sebab kontak Adul hilang di ponselnya.

"Aku mau chat nomornya pada hilang. Aku baru ganti ponsel. Jadi, aku sudah DM di Instagram, belum dibalas," ungkap Anwar BAB.