HOT GOSSIP

Ariel Tatum Putuskan Childfree, Ini Alasannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |13:05 WIB
Ariel Tatum Putuskan Childfree, Ini Alasannya
Ariel Tatum Putuskan Childfree, Ini Alasannya (Foto: Instagram/arieltatum)
A
A
A

JAKARTA - Ariel Tatum merasa bahwa dirinya belum ideal untuk memiliki anak. Meskipun dirinya hingga kini masih berstatus lajang dan belum menikah.

Saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast, pelantun 'Karena Aku Tlah Denganmu' ini mengaku belum siap untuk memiliki apalagi mengurus anak.

"Aku kemungkinan besar tim childfree," kata Ariel Tatum, dikutip dari video yang tayang di akun @rumpi_gosip.

Ariel Tatum
Ariel Tatum Putuskan Childfree, Ini Alasannya (Foto: Instagram/arieltatum)

"Karena untuk saat ini menurut aku belum ada alasan yang pas, dan juga situasi, kondisi hidup aku dan diri aku belum ideal aja untuk aku punya anak," 

Wanita 27 tahun ini mengatakan jika dirinya belakangan berusaha untuk memperbaiki diri. Hal itu justru membuatnya yakin jika memiliki anak untuk saat ini belumlah tepat baginya.

Bahkan Ariel pun kini mulai menyukai traveling sendirian, hingga memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut minimal setiap setahun sekali.

"Banyak hal-hal yang aku rasa, 'oh ternyata banyak yang pengin gue perbaiki lagi untuk kedepannya. Oh ternyata masih banyak yang pengen gue capai. Oh ternyata gue suka ngelakuin hal-hal se-simpel kayak aku suka traveling sendirian'," ucapnya.
 

"Itu sudah aku jadikan sebuah annual thing gitu. Aku memang setiap setahun sekali pergi ke tempat yang aku belum pernah datangi dan sendiri gitu," sambung Ariel.

 

