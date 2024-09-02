Tayang Perdana 4 September 2024 di GTV, Amazing Dance Indonesia akan Hadirkan 35 Grup Tari

JAKARTA - Amazing Dance Indonesia akan tayang perdana pada Rabu, 4 September 2024 di GTV. Dalam jumpa persnya di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/9/2024), Valencia Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama GTV menjelaskan keistimewaan program tersebut.



Valencia mengatakan jika Amazing Dance Indonesia merupakan terobosan baru dalam menyajikan kompetisi di pertelevisian.



"Jadi pertama kali kenapa bikin Amazing Dance Indonesia, belakangan ini banyak acara yang fokus di kontes tarik suara. Makanya kita bikin di ranah tari. Kita mau bikin fresh content buat pemirsa," kata Valencia Tanoesoedibjo hari ini.



Selain itu, kata Valencia, hadirnya selebriti judges seperti Ivan Gunawan, Maia Estianty, dan Denada serta expert judges yaitu Arinto, Reza Muhammad dan Ufa Sofura juga menjadi daya tarik tersendiri bagi program ini.

Amazing Dance Indonesia



"Apa yang spesial tentunya ada para judges disini, ada selebriti judges dan expert judges. Tarian yang akan disuguhkan juga ada campuran yakni modern dan tradisional ya jadi itu yang spesial," ujar Valencia.



Ivan Gunawan sebagai salah satu selebriti judges mengaku antusias usai terlibat dalam acara ini.



Namun, Igun dikenal sebagai juri yang pelit memberikan "Yes" kepada peserta lantaran punya standar penilaian yang ketat.



"Terimakasih banyak sudah mengajak saya di ajang ini, karena saya senang sekali dengan kompetisi, bahkan Amazing Dance ini program yang menurut aku usainya sangat luas ya," ucap Igun.



"Pelit dong, karena kan hidup ini berkompetisi ya, kalau benar-benar di hati saya srek, jadi terkadang tetap kekeh apa yang saya anggap baik atau tidak," tambahnya.



Menurut Igun, Amazing Dance Indonesia sendiri menjadi tontonan gratis baginya sebagai salah satu pecinta tari.