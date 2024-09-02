Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tayang Perdana 4 September 2024 di GTV, Amazing Dance Indonesia akan Hadirkan 35 Grup Tari

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:05 WIB
Tayang Perdana 4 September 2024 di GTV, Amazing Dance Indonesia akan Hadirkan 35 Grup Tari
Tayang Perdana 4 September 2024 di GTV, Amazing Dance Indonesia akan Hadirkan 35 Grup Tari (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Amazing Dance Indonesia akan tayang perdana pada Rabu, 4 September 2024 di GTV. Dalam jumpa persnya di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/9/2024), Valencia Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama GTV menjelaskan keistimewaan program tersebut.


Valencia mengatakan jika Amazing Dance Indonesia merupakan terobosan baru dalam menyajikan kompetisi di pertelevisian.

"Jadi pertama kali kenapa bikin Amazing Dance Indonesia, belakangan ini banyak acara yang fokus di kontes tarik suara. Makanya kita bikin di ranah tari. Kita mau bikin fresh content buat pemirsa," kata Valencia Tanoesoedibjo hari ini.

Selain itu, kata Valencia, hadirnya selebriti judges seperti Ivan Gunawan, Maia Estianty, dan Denada serta expert judges yaitu Arinto, Reza Muhammad dan Ufa Sofura juga menjadi daya tarik tersendiri bagi program ini.

Amazing Dance Indonesia
Amazing Dance Indonesia


"Apa yang spesial tentunya ada para judges disini, ada selebriti judges dan expert judges. Tarian yang akan disuguhkan juga ada campuran yakni modern dan tradisional ya jadi itu yang spesial," ujar Valencia.

Ivan Gunawan sebagai salah satu selebriti judges mengaku antusias usai terlibat dalam acara ini.

Namun, Igun dikenal sebagai juri yang pelit memberikan "Yes" kepada peserta lantaran punya standar penilaian yang ketat.

"Terimakasih banyak sudah mengajak saya di ajang ini, karena saya senang sekali dengan kompetisi, bahkan Amazing Dance ini program yang menurut aku usainya sangat luas ya," ucap Igun.

"Pelit dong, karena kan hidup ini berkompetisi ya, kalau benar-benar di hati saya srek, jadi terkadang tetap kekeh apa yang saya anggap baik atau tidak," tambahnya.

Menurut Igun, Amazing Dance Indonesia sendiri menjadi tontonan gratis baginya sebagai salah satu pecinta tari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083042/sakti_manca-9HW7_large.jpg
Tampil Magis, Sakti Manca Sukses Jadi Juara Amazing Dance Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083032/sakti_manca-7N8f_large.jpg
Sakti Manca dari Bali Raih Hadiah Rp150 Juta di Amazing Dance Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083028/sakti_manca-5IT3_large.jpg
Juara Amazing Dance Indonesia, Sakti Manca Banjir Pujian dari Denada dan Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083013/sakti_manca-3q1w_large.jpg
Sakti Manca dari Bali Juara Amazing Dance Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3082996/irfan_hakim-xZ1R_large.jpg
Irfan Hakim Beri Kejutan di Grand Final Amazing Dance Indonesia, Unjuk Kebolehan Tari Jaipongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/598/3074296/amazing_dance_indonesia-jRul_large.jpg
M4Y dan GW Dance Project Lolos Eliminasi Amazing Dance Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement