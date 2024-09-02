Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |05:05 WIB
Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta
Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Yudha Arfandi (YA), Daliun Sailan, menyebut Tamara Tyasmara bucin saat menjalani hubungan asmara dengan kliennya. Tepatnya sebelum kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante.

Daliun mengatakan bahwa kala itu Tamara tak bisa hidup tanpa Yudha.

Tamara Tyasmara (MPI)
Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta (Foto: Okezone)

Dia menilai hal ini lantaran Yudha merupakan pria mapan dengan kehidupan yang serba berkecukupan.

"Yudha ini seorang pengusaha, 35 tahun sudah punya rumah, rumahnya besar makanya Tamara di situ terus, kalau perempuan kan mencari yang lebih, itu ada pada Yudha," ujar Daliun Sailan usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, pada Senin, 2 September 2024.

Bahkan, Daliun menilai jika kebucinan Tamara kepada Yudha, merupakan hal wajar bagi seorang perempuan.


"Iya itu umumlah, sebab perempuan itu kodratnya kan lemah, lelaki itu pencari nafkah, udah kodratnya begitu. Tentu dia mencari yang bisa menghidupi dia, melindungi dia, itu ada pada si Yudha," jelasnya.

"Macam Tamara apa dia punya rumah sendiri? Kan nyatanya kalau dari informasi nggak punya, numpang pada tantenya," tambah dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement