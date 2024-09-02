Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta

JAKARTA - Pengacara Yudha Arfandi (YA), Daliun Sailan, menyebut Tamara Tyasmara bucin saat menjalani hubungan asmara dengan kliennya. Tepatnya sebelum kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante.



Daliun mengatakan bahwa kala itu Tamara tak bisa hidup tanpa Yudha.

Tamara Tyasmara Disebut Bucin ke Yudha Arfandi Gegara Harta (Foto: Okezone)

Dia menilai hal ini lantaran Yudha merupakan pria mapan dengan kehidupan yang serba berkecukupan.



"Yudha ini seorang pengusaha, 35 tahun sudah punya rumah, rumahnya besar makanya Tamara di situ terus, kalau perempuan kan mencari yang lebih, itu ada pada Yudha," ujar Daliun Sailan usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, pada Senin, 2 September 2024.



Bahkan, Daliun menilai jika kebucinan Tamara kepada Yudha, merupakan hal wajar bagi seorang perempuan.



"Iya itu umumlah, sebab perempuan itu kodratnya kan lemah, lelaki itu pencari nafkah, udah kodratnya begitu. Tentu dia mencari yang bisa menghidupi dia, melindungi dia, itu ada pada si Yudha," jelasnya.



"Macam Tamara apa dia punya rumah sendiri? Kan nyatanya kalau dari informasi nggak punya, numpang pada tantenya," tambah dia.