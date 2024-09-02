JAKARTA - Shandy Aulia begitu niat saat melakukan pemotretan untuk foto KTP. Tentunya, demi bisa mendapatkan hasil foto KTP yang ‘cetar’ dan sesuai harapan.
Tak tanggung-tanggung, janda satu anak ini bahkan sampai memakai jasa makeup artist (MUA) sebelum melakukan foto KTP.
Momen tersebut turut dibagikan sang MUA di akun TikToknya, @nooibeauty. Dalam keterangan postingannya, sang MUA menyebut, alih-alih meminta jasanya untuk sebuah event besar, Shandy Aulia justru memakai jasa makeup-nya agar tampil maksimal di foto KTP.
“Cuma Shandy Aulia yang manggil saya untuk makeup in buat sesi foto KTP. Termantap,” tulis sang MUA.