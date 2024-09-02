Niat Banget, Shandy Aulia Pakai Jasa MUA demi Foto KTP

JAKARTA - Shandy Aulia begitu niat saat melakukan pemotretan untuk foto KTP. Tentunya, demi bisa mendapatkan hasil foto KTP yang ‘cetar’ dan sesuai harapan.

Tak tanggung-tanggung, janda satu anak ini bahkan sampai memakai jasa makeup artist (MUA) sebelum melakukan foto KTP.

Momen tersebut turut dibagikan sang MUA di akun TikToknya, @nooibeauty. Dalam keterangan postingannya, sang MUA menyebut, alih-alih meminta jasanya untuk sebuah event besar, Shandy Aulia justru memakai jasa makeup-nya agar tampil maksimal di foto KTP.

Niat Banget, Shandy Aulia Pakai Jasa MUA demi Foto KTP

“Cuma Shandy Aulia yang manggil saya untuk makeup in buat sesi foto KTP. Termantap,” tulis sang MUA.