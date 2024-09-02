Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia, Romantis di Amalfi Coast dan Trevi Fountain

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:45 WIB
6 Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia, Romantis di Amalfi Coast dan Trevi Fountain
Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia. (Foto: Instagram/@jscmila)
JAKARTA - Potret mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia akan dibahas dalam artikel ini. Potret-potret mesra pasangan ini diambil saat mereka liburan bersama untuk merayakan hari lahir Yakup ke-29, pada 31 Agustus silam.

Lewat unggahan tersebut, diketahui Jessica dan Yakup menghabiskan liburan mereka di Amalfi Coast hingga Roma, Italia. Seperti apa momen spesial ulang tahun Yakup Hasibuan yang dibagikan Jessica Mila lewat Instagram, pada 2 September 2024? 

6 Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia

1.Kecupan dan Pesan Mesra untuk Suami

Potret mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan dibuka dengan kecupan hangat keduanya dengan latar permukiman Amalfi Coast, Italia yang indah. Lewat unggahan itu, sang aktris menyelipkan pesan mesra untuk sang suami.

Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia. (Foto: Instagram/@jscmila)
“Selamat ulang tahun, sayang. Terima kasih sudah menjadi suami yang luar biasa, teman traveling, partner menari, dan ayah yang hebat untuk Kyarra. Hidup sangat menyenangkan bersamamu,” ujarnya. 

2.Bersantai sambil Menyesap Wine

Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia. (Foto: Instagram/@jscmila)
Selama di Amalfi Coast, pasangan ini menghabiskan momen mesra bersama. Salah satunya, menyusuri kawasan pesisir tersebut dengan boat tour sambil menyesap segelas wine

3.Menari Bersama

Potret Mesra Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Italia. (Foto: Instagram/@jscmila)
Jessica Mila juga merayakan ulang tahun sang suami dengan menggelar pesta dan menari bersama. Untuk momen spesial itu, aktris 32 tahun tersebut tampil dengan gaun tanpa lengan berwarna silver dan rambut panjang tergerai. Sementara Yakup tampil tampan dengan kemeja putih dan celana abu-abu.

 

