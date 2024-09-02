12 Artis yang Bertarung di Pilkada Jawa Barat 2024

JAKARTA - Artis yang bertarung di Pilkada Jawa Barat 2024 akan dibahas dalam artikel ini. Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat mendatang akan diwarnai dengan nama-nama artis Ibukota.

Sedikitnya ada 12 nama kandidat di kertas suara yang wajahnya tentu cukup mudah untuk dikenali. Pasalnya, 12 artis ini sering kali malang melintang di televisi, bahkan cukup dikenal oleh masyarakat.

Artis yang bertarung di Pilkada Jawa Barat 2024.

1. Hengky Kurniawan

Sempat menjabat sebagai Bupati Bandung Barat menggantikan Aa Umbara Sutisna hingga 2023, kini Hengky Kurniawan kembali maju sebagai calon Bupati Bandung Barat bersama Ade Sudrajat. Sebelumnya, dia sempat gagal dalam pemilihan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II dari PDIP.

2. Gilang Dirga

Artis peran sekaligus presenter dan komedian, Gilang Dirga, akan maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024. Dia diusung oleh Partai Demokrat dan PKS untuk mendampingi Didik Agus T sebagai calon wakil Bupati.

3. Jeje Govinda

Gagal dalam pencalonan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II, tampaknya tak membuat Jeje Govinda menyerah untuk menjadi wakil rakyat. Kali ini, namanya diusung oleh Partai Gerindra dan PAN sebagai calon Bupati Bandung Barat dan berpasangan dengan Asep Ismail.

4. Ronal Surapradja

Terbaru, Ronal Surapradja ditunjuk oleh PDIP untuk mendampingi Jeje Wiradinata dalam Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menjadi kejutan, mengingat sebelumnya, PDIP disebut-sebut akan mengusulkan Anies Baswedan dan Ono Surono.

5. Ali Syakieb

Diusung empat Partai, yakni PKN, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN dan PDIP, Ali Syakieb siap maju sebagai Calon Wakil Bupati Bandung periode 2024-2029. Suami dari Margin Wieheerm ini diketahui akan mendampingi Dadang Supriatna.

6. Gita KDI

Diusung oleh PKB, Gita Dwi Natarina alias Gita KDI akan maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Acep Adang Ruhiyat. Diketahui, Gita merupakan seorang penyanyi yang berasal dari Garut, Jawa Barat.