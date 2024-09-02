5 Artis Indonesia Sering Posting Naik Pesawat Jet Pribadi

JAKARTA – Artis Indonesia sering posting naik pesawat jet. Isu seputar artis dan pesawat jet kembali menjadi pembicaraan hangat warganet karena unggahan Erina Gudono di Story Instagram, pada 22 Agustus silam.

Lewat Insta Story, dia membocorkan, terbang ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Akibat unggahannya, pembahasan seputar jet pribadi pun sempat viral.

Ternyata, tak sedikit artis Indonesia yang sering menaiki jet pribadi dan memamerkannya melalaui media sosial. Siapa saja mereka?

1.Syahrini

Penyanyi Syahrini memang kerap memamerkan kemewahannya di media sosial. Ia selalu tampil dengan fashion glamor dan sering bepergian menggunakan pesawat jet pribadi yang diketahui milik keluarga Reino Barack.

2.Maia Estianty

Maia Estianty juga kerap berpergian menggunakan jet pribadi milik sang suami, Irwan Mussry. Dia bahkan sering menjajal berbagai negara seperti Singapura, Italia, hingga Jerman menggunakan jet pribadi.

3.Raffi Ahmad

Artis berjuluk Sultan Andara ini juga kerap menggunakan jet pribadi untuk mendukung mobilitasnya. Awal Januari silam, dia ketahui menyewa jet pribadi dari Paris ke London. Alasannya menyewa jet pribadi karena saat itu London sedang banjir.