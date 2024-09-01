Elsa Japasal Nyanyikan Lagu Mendung Tanpo Udan di Gala Dinner Indonesia-Afrika Forum 2024, Jokowi Ikut Berjoget

Elsa Japasal Nyanyikan Lagu Mendung Tanpo Udan di Gala Dinner Indonesia-Afrika Forum 2024, Jokowi Ikut Berjoget (Foto: ist)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Gala Dinner Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024 pada Minggu (1/9/2024) di Bali.

Dalam acara Gala Dinner IAF ke-2 itu, Indonesia sebagai tuan rumah memberikan jamuan sejumlah makanan khas Indonesia, kepada para pimpinan negara dan delegasi negara dari Afrika.

Tak hanya sajian makanan, para hadirin juga dihibur dengan beberapa penampilan penyanyi Indonesia, seperti Yuni Shara, Raisa, Rinni, Rahmania Astrini, Isyana Sarasvati, hingga Elsa Japasal.

Elsa Japasal Nyanyi Lagu Mendung Tanpo Udan di Gala Dinner Indonesia-Afrika Forum 2024

Elsa Japasal atau akrab disapa Eca Aura itu membawakan dua lagu dangdut berjudul Mendung Tanpo Udan dan Mau Di Bawa ke Mana.

Berkat kedua lagu itu, Jokowi terlihat berjoget tipis-tipis, menganggukkan kepala sambil bernyanyi di tempat duduknya.

Tak hanya Jokowi, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menikmati lagu yang dibawakan oleh Elsa Japasal tersebut.