Hari Ayah, BCL Unggah Foto Noah Bersama Ashraf Sinclair dan Tiko Aryawardhana (Foto: IG BCL)

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) dan Noah Sinclair memperingati Father's Day. Jika biasanya Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November, peringatan Father's Day hari ini mengacu dengan perayaan di Australia.

Sebab, putra BCL, Noah Sinclair menempuh pendidikan di Australian Independent School atau AIS.

AIS sendiri merupakan sekolah yang menawarkan pendidikan global berbasis kurikulum Australia. Sudah berdiri sejak tahun 1996, AIS berhasil menjadi salah satu sekolah internasional terkemuka di Tanah Air.

BCL pun membagikan potret sang suami, Tiko Aryawardhana yang menemani Noah merayakan Father's Day di sekolahnya.

Tampak Noah mengenakan seragam sekolahnya sementara Tiko mengenakan kemeja hitam. Mereka kompak tersenyum ke arah kamera.

"Father's Day Celebration at school," tulis BCL dalam keterangan unggahan di akun @itsmebcl, Minggu (1/9/2024).

Lalu, BCL juga mengunggah dua foto yang memperlihatkan Noah bersama kedua ayahnya. Foto pertama tampak Noah bersama mendiang Ashraf sementara foto di bawahnya, Noah dirangkul oleh Tiko Aryawardhana. BCL mengucapkan selamat hari ayah melalui unggahan itu.

Sementara di unggahan lainnya, BCL membagikan potret kenangan Noah dan Ashraf semasa hidup dengan keterangan unggahan sebagai ungkapan rasa rindunya kepada mendiang Ashraf.