Pesan Manis Alyssa Daguise untuk Al Ghazali di Hari Ultah

JAKARTA - Alyssa Daguise menuliskan pesan manis untuk Al Ghazali yang berulang tahun pada Minggu, 1 September 2024. Melalui unggahannya di Instagram, Alyssa juga terlihat membagikan foto saat memberi kejutan ulang tahun untuk Al bersama keluarga besarnya.

Tak hanya kue ultah spesial, wanita berdarah Indonesia-Prancis ini juga menuliskan pesan romantis untuk sang pujaan hati. Diketahui, Al kini telah genap berusia 27 tahun.



“Selamat ulang tahun untuk orang yang membuatku paling bahagia. Semoga semua keinginanmu terwujud sayang, kamu benar-benar pantas mendapatkan dunia ini. Terima kasih telah memberi warna dalam hidupku setiap hari. Aku sangat berterima kasih padamu,” tulis Alyssa di Instagram-nya, @alyssadaguise.

Pesan Manis Alyssa Daguise untuk Al Ghazali di Hari Ultah (FOTO: Instagram/alyssadaguise)



Tak hanya pesan manis, wanita 26 tahun ini juga mengunggah sederet potret mesranya dengan Al yang penuh kenangan indah. Terlihat momen lengket keduanya yang selalu bikin netizen salfok dan terpana.



Alyssa pun mengucapkan betapa dirinya begitu mencintai Al. Ia berharap dirinya bisa terus merayakan momen ulang tahun sang kekasih setiap tahunnya.



“Usia 27 tidak pernah seindah ini! Perayaan bersama! Semoga ulang tahunmu lebih banyak lagi. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu,” tambahnya.