Sarwendah Beri Reaksi usai Wajah Barunya Dikomentari Netizen

JAKARTA - Sarwendah memberikan reaksi usai wajah 'barunya' pascaoperasi plastik di Korea Selatan dikomentari netizen. Dalam video Sarwendah yang belakangan beredar, terlihat wajah istri dari Ruben Onsu dianggap cukup kaku hingga kesulitan untuk tersenyum.

Tak hanya itu, Sarwendah juga dicibir sulit membuka mulutnya untuk makan.



Sarwendah pun membantah hal tersebut. Dia tak merasa kesulitan ketika membuka mulut ataupun tersenyum pasca operasi. Mengenai banyaknya cibiran yang mengarah kepadanya pasca operasi, istri Ruben Onsu itu memilih tak ambil pusing.

Sarwendah Beri Reaksi usai Wajah Barunya Dikomentari Netizen (Foto: Instagram/sarwendah29)



"Nggak sulit, nggak sulit. Cuma nggak ngerti aja, netizen apa yang aku lakuin kayaknya sesuatu bahan aja buat mereka. Tapi nggak apa-apa, berarti aku menghibur orang berarti menjadi berkah buat orang semoga berkah juga buat aku, semakin bahagia," ujar Sarwendah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Sarwendah justru baru mengetahui bahwa video saat dirinya diduga kesulitan membuka mulut ketika makan itu viral dari Betrand Peto. Dia pun menyayangkan anaknya mengetahui soal perbincangan hangat netizen tentangnya lebih dulu dibanding dirinya.



"Itu tuh aku baru tahu kemarin sebenarnya, Onyo yang bilang. 'Bun itu viral tau yang lagi makan. Masa gue dikasih tau anak gue, keterlaluan juga ya kalian. Kan aku udah punya anak, jadi kalo viral anakku yang lebih update," ungkapnya.



Sarwendah menjelaskan bahwa saat itu kondisi wajahnya masih sangat bengkak, tak ada masalah apapun dengan wajahnya pasca operasi.



Dia juga menjelaskan bahwa dirinya mengikuti tren di Korea Selatan yang melakukan botox bibir sehingga terlihat selalu tersenyum atau smiling face. Tapi treatment tersebut tampaknya kurang cocok untuknya yang doyan makan, berbeda dengan para artis Korea.