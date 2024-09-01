Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Ultah Suami, Enzy Storia Bagikan Momen Kocak saat Dilamar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:45 WIB
Rayakan Ultah Suami, Enzy Storia Bagikan Momen Kocak saat Dilamar
Rayakan Ultah Suami, Enzy Storia Bagikan Momen Kocak saat Dilamar (Foto: Instagram/enzystoria)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia baru-baru ini membagikan potret saat dia dilamar oleh Molen Kasetra, yang kini sudah menjadi suaminya. Potret itu dibagikan Enzy Storia dalam rangka merayakan hari ulang tahun sang suami yang ke-40 pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Alih-alih romantis dan haru, momen lamaran itu justru jadi kocak gara-gara sikap Enzy Storia. Melalui unggahannya di Instagram Enzy Storia membagikan momen Molen Kasetra saat memegang kedua tangan Enzy.

Pemandangan sungai dan gedung-gedung pencakar langit tak membuat Enzy terharu, justru ia malah tertawa ngakak.

Enzy Storia
Rayakan Ultah Suami, Enzy Storia Bagikan Momen Kocak saat Dilamar (Foto: Instagram/enzystoria)


"Di moment kamu melamarku dan aku malah ngakak bukan terharu," tulis Enzy Storia di Instagram @enzystoria.

Oleh sebab itu, Enzy pun mengingatkan kepada sang suami bahwa ketika menikah dengannya pasti banyak momen yang seharusnya haru akan berubah menjadi tawa.

"Seharusnya kamu langsung mengerti bahwa akan banyak moment huhu yang bisa kita jadikan HAHA selalu," tambah Enzy Storia.

Terakhir, perempuan 32 tahun itu tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang suami tercinta.

 

Halaman:
1 2
