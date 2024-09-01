Natasha Rizki Bangga Anak Bungsunya Sabet Juara 2 Taekwondo

JAKARTA - Putra dari Natasha Rizki dan Desta, Miguel Arrawsya Janied berhasil menjadi juara 2 Taekwondo. Kemenangan tersebut diraih oleh bocah yang akrab disapa Gege itu dalam ajang Kemenpora Cup yang berlangsung pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Sebagai orangtua, Natasha Rizki jelas merasa bangga sekaligus bahagia, melihat pencapaian putra bungsunya. Bahkan dia pun turut mengunggah beberapa foto ketika anak ketiganya itu bertanding hingga berhasil menyabet juara 2.

Natasha Rizki Bangga Anak Bungsunya Sabet Juara 2 Taekwondo (Foto: Instagram/natasharizkynew)

"Alhamdulillah, Gege dpt Silver Meskipun first time tanding Taekwondo gak menang dan juara 2, tapi ngeliat dia berani masuk ke ring aja udah bikin terharu. Sebulan latihan intens, dari yang tadinya gamau, takut, deg-degan, sampai akhirnya berani bertanding, itu adalah kemenangan tersendiri," ujar Natasha Rizki pada keterangan unggahannya.

"Sebagai ibu, melihat anak laki-laki kecilku berani dan semangat berupaya itu priceless," sambungnya.