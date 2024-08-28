Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kerennya Gaya Agnez Mo saat Hadir di K Power 100 Billboard Korea

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:01 WIB
A
A
A

SEOUL - Agnez Mo semakin mengukuhkan diri sebagai artis Indonesia yang go international. Setelah mencuri perhatian saat menghadiri iHeartRadio Music Awards beberapa waktu lalu, Agnez Mo kembali hadir di acara musik bergengsi. 

Kali ini, Agnez Mo hadir di Billboard Korea.Acara bertajuk K Power 100 ini diadakan untuk memperingati peluncuran resmi cabang Korea Billboard, serta untuk mengenang kembali sejarah musik populer Korea yang kaya selama 100 tahun dan pengaruhnya terhadap pasar musik global.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Agnez Mo tampil begitu percaya diri saat berpose di depan backdrop mengenakan setelan baju berwarna pink cerah dipadukan dengan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Melalui keterangan unggahannya, Agnez Mo mengaku begitu menikmati kehadirannya dalam acara Billboard Korea. Dia pun mengucapkan selamat atas peluncuran Billboard Korea. Lalu, dia juga mengisyaratkan bahwa dirinya juga akan hadir di acara Billboard lainnya, yakni di Brazil. 

"Malam yang menyenangkan bersama @billboard dan teman-teman, dirangkum dalam 90 detik!! Terima kasih atas undangannya dan selamat sekali lagi untuk @billboard_korea atas peluncuran yang sukses! See you soon in Brazil," ujar Agnez Mo dikutip dari unggahan @agnezmo, Rabu (28/8/2024).

Unggahan Agnez Mo ini pun dibanjiri oleh para penggemar dari tanah air yang ikut merasa bangga karena Agnez Mo terus saja tampil di kancah internasional yang tentunya sekaligus mengharumkan nama bangsa.

"Tebarkan prestasi bukan sensasi," tulis @her**

