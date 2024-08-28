5 Potret Tyna Dwi Jayanti Liburan Bareng Pacar Baru ke Italia, Banjir Hujatan Warganet

JAKARTA - Potret Tyna Dwi Jayanti liburan bareng pacar baru ke Italia menjadi sorotan netizen. Sayang, unggahan janda Kenang Mirdad itu justru dipenuhi hujatan netizen lantaran dianggap memberikan contoh tak baik sebagai seorang influencer dan juga ibu dua anak.

Bagaimana tidak, Tyna Dwi Jayanti diduga menyambangi Italia hanya berdua dengan sang kekasih, Rama Datau. Padahal, belum ada kabar yang menyebut jika keduanya sudah resmi menikah. Sontak, hal itu membuat warganet kecewa dan menghujat Tyna di Instagram.

1.Duduk di Pesawat Suite Class

Tyna Dwi Jayanti mengunggah foto saat dirinya duduk di suite class sebuah pesawat dalam perjalanannya menuju Italia. Dalam fotonya, Tyna terlihat santai mengenakan kaos dan celana berwarna putih sambil tersenyum ke arah kamera.

"Our POV," tulis Tyna pada keterangan fotonya.

2.Jalan-jalan Menggunakan Speed Boat

Berada di Italia, tentunya membuat Tyna enggan menghabiskan waktu di dalam kamar. Bersama sang kekasih, Tyna terlihat jalan-jalan menggunakan speed boat.

3.Rekam Kebersamaan dengan Kekasih

Saat berada di atas speedboat, Tyna juga sempat mengabadikan foto sang kekasih, Rama Datau yang berdiri di sampingnya.