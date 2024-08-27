Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ji Chang Wook Terpesona saat Liburan di Bali dan Labuan Bajo

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |06:05 WIB
JAKARTA - Ji Chang Wook menceritakan pengalamannya saat liburan di Labuan Bajo dan Bali saat gelaran fan meeting eksklusif bersama di Main Atrium Central Park Mall, Selasa (27/8/2024).

Aktor 37 tahun itu menceritakan kesannya saat mengunjungi dua daerah tersebut.

“Belum lama ini saya habis dari Labuan Bajo dan Bali. Itu kenangan yang tak terlupakan bagi saya,” ujar Ji Chang Wook. 

Saat mengunjungi Labuan Bajo, dia sangat terpukau dengan keindahannya. Terlebih lagi saat melihat hewan komodo.

“Satu kata buat Labuan Bajo, komodo,” katanya. 

Seperti diketahui, belum lama ini Ji Chang Wook belum lama ini menikmati liburan ke Labuan Bajo dan Bali. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

