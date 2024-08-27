Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Diera Nathania Tetap Hidup Produktif saat Tinggal di Luar Negeri

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:34 WIB
Cara Diera Nathania Tetap Hidup Produktif saat Tinggal di Luar Negeri
Cara Diera Nathania Tetap Hidup Produktif saat Tinggal di Luar Negeri. (Foto: Instagram/@dieranathania)
A
A
A

JAKARTA - Diera Nathania kerap membagikan pengalaman dan cerita kehidupannya selama 9 tahun hidup di Jepang. Terbaru, dia memamerkan kegiatannya berkebun di halaman rumah. Berkebun memang menjadi hobi Diera bersama sang suami.

Menariknya, cuaca dingin Hokaido tak menghalangi Diera Nathania untuk menanam berbagai sayuran di halaman rumah. Baginya, berkebun merupakan salah satu cara untuk tetap produktif sekaligus menjaga keseimbangan mental di tengah padatnya aktivitas sebagai content creator.

Cara Diera Nathania Tetap Hidup Produktif saat Tinggal di Luar Negeri. (Foto: MNC Media)
Cara Diera Nathania Tetap Hidup Produktif saat Tinggal di Luar Negeri. (Foto: MNC Media)

Selain kegiatannya berkebun, Diera juga kerap membagikan cerita keseharian dan pengalamannya selama hidup di Jepang. Salah satunya, saat dia mendapat undangan untuk hadir di sebuah festival besar di luar negeri.

Kala itu, Diera harus membuat konten dalam bahasa Jepang walaupun sebagian besar subscriber YouTube miliknya berbahasa Indonesia. Videonya semakin mencuri perhatian ketika dia curhat mendapat pembatasan khusus yang tak dialami influencer dari negara lain.

Nah, konten-konten menarik dan menginspirasi dari Diera Nathania ini bisa Anda tonton di channel YouTube pribadinya, @Dieranathania.*

(SIS)

