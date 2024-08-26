Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Dituding Hamil Duluan, Polisi Langsung Bergerak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:54 WIB
JAKARTA - Aaliyah Massaid melaporkan dugaan pencemaran nama baiknya yang diduga dilakukan akun media sosial. Aaliyah Massaid melaporkan akun itu karena menyebut dirinya hamil duluan sebelum menikah dengan Thariq Halilintar.

"Benar bahwa saat ini Tim Penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut," katanya kepada awak media, Senin (26/8/2024). 

Laporan Polisi yang dilayangkan Aaliyah di Polda Metro Jaya dengan nomor Laporan Polisi nomor : LP/B/4974/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Aaliyah Massaid.

Kabid humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya laporan yang dilayangkan Aaliyah. Dia menegakan saat ini tengah memburu penyebar berita tidak benar tersebut. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
