HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Nadin Amizah Tak Diizinkan Pasang Peringatan Darurat saat Manggung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:36 WIB
Curhat Nadin Amizah Tak Diizinkan Pasang Peringatan Darurat saat Manggung
Curhat Nadin Amizah Tak Diizinkan Pasang Peringatan Darurat saat Manggung (Foto: IG Nadin)
A
A
A

JAKARTA - Nadin Amizah tak diizinkan memasang visual Peringatan Darurat saat manggung di salah satu acara festival musik. Pelantun Bertaut ini mengaku kecewa lantaran ingin tetap menyuarakan salah satu sikap untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Curhatan itu diungkap Nadin di akun Instagram-nya, @cakecaine. Ia mengatakan dugaan dari musisi Hindia alias Baskara Putra benar adanya di mana akan ada beberapa pihak penyelenggara yang melarang memasang visual tersebut.

“Seperti yang sudah diprediksi oleh @wordfangs bahwa beberapa acara melalui panitianya melarang performer menampilkan materi multimedia yang berunsur politik, shame,” tulis Nadin Amizah.

Nadin Amizah
Nadin Amizah

Sebelumnya, musisi Fiersa Besari juga mengungkap hal serupa. Ia merasa kecewa lantaran tak bisa memasang visual Peringatan Darurat saat manggung di salah satu acara musik.

Fiersa pun merasa, apalagi banyak sederet musisi Tanah Air lainnya yang sudah menunjukan kepedulian mereka dengan memasang visual tersebut saat manggung.

Tak hanya Fiersa, kini Nadin Amizah pun ikut kesal lantaran tak bisa menunjukan visual tersebut saat manggung. Ia menganggap hal tersebut merupakan pemisahan antara seni dan politik.

“Untuk memisahkan seni dari politik dan politik dari seni adalah upaya yang represif dan bodoh,” tambahnya.

 

