Kondisi Kunto Aji Usai Pesawat yang Ditumpanginya Mengalami Kebocoran pada Tangki Bahan Bakar

(Foto: Instagram/kuntoajiw)

JAKARTA - Kunto Aji membeberkan kondisinya usai sempat menjadi penumpang dari pesawat Garuda Indonesia yang mengalami kebocoran tangki bahan bakar. Diketahui, pelantun 'Rehat' ini sempat mengabadikan momen saat bahan bakar avtur keluar dari tangki yang berada di bagian sayap pesawat.

Melalui akun X nya, Kunto Aji merasa bersyukur lantaran diberi keselamatan usai insiden tersebut. Pasalnya, pesawat yang ditumpanginya memilih untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta setelah mengetahui bahwa ada kebocoran pada tangki bahan bakar.

“Nyawa gue baru aja diselamatkan, Alhamdulillah masih ada umur, ketahuan, puter balik nggak jadi terbang. Serem banget ini," ujar Kunto Aji di akun X-nya, @kuntoajiw, Sabtu (24/8/2024).

(Foto: Instagram/kuntoajiw)



Usai kejadian ini, Kunto pun merasa sangat syok sekaligus bersyukur masih diberikan keselamatan. Lewat unggahan Instagram-nya, @kuntoajiw, ia pun memerlihatkan kondisi dan teman-temannya yang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Terlihat mereka mulai tenang dan bisa tertawa usai insiden tersebut.



“Orang-orang lemas,” kata Kunto.



“Bisa ketawa-ketawa sih dikit. Tapi lemas sih, layu,” tulisnya.