Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |05:05 WIB
Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga
Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga (Foto: Instagram/diannadeestarlight)
A
A
A

JAKARTA - Dianna Dee Starlight merupakan artis multitalenta yang tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan selebgram tetapi juga artis peran. Saat ini, dia bahkan tengah disibukkan dengan jadwal manggung yang sangat padat.

Bukan hanya di dalam negeri, Dianna Dee juga mengaku mendapat undangan manggung di sejumlah negara tetangga.

"Aku selalu bersyukur karena sekarang dalam sebulan ada 10 hingga 12 kali konser event off air, baik event komersial dan internal perusahaan. Tapi kini aku lebih selektif dalam memilih event show musik. Kalau sebelumnya jadwal konser aku minimal bisa 15 kali dalam sebulan," ungkap Dianna Dee Starlight saat ditemui baru-baru ini.

Dianna Dee
Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga (Foto: Instagram/diannadeestarlight)

Dalam setiap penampilannya, Dianna Dee biasanya muncul dan membawakan sedikitnya delapan hingga 10 lagu dalam durasi 1 jam. Selain membawakan single miliknya, seperti Angel Wes Angel, Warna Warna, hingga Dimana Jodohku, dia juga sering membawakan lagu milik musisi lain yang cukup populer di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Dianna Dee juga tengah mempersiapkan sejumlah single miliknya untuk dirilis dalam waktu dekat. Termasuk single duetnya bersama Nur Bayan yang dikenal sebagai seniman musik campur sari, sekaligus hits maker di blantika musik populer tanah air.

"Lagu-lagu yang sudah direkam dan belum dirilis ada 5 lagu. Semuanya akan dirilis dalam waktu dekat," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement