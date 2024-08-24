Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga

Dianna Dee Starlight Ungkap Kesibukan Manggung dari Kota ke Kota hingga Negara Tetangga (Foto: Instagram/diannadeestarlight)

JAKARTA - Dianna Dee Starlight merupakan artis multitalenta yang tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan selebgram tetapi juga artis peran. Saat ini, dia bahkan tengah disibukkan dengan jadwal manggung yang sangat padat.

Bukan hanya di dalam negeri, Dianna Dee juga mengaku mendapat undangan manggung di sejumlah negara tetangga.

"Aku selalu bersyukur karena sekarang dalam sebulan ada 10 hingga 12 kali konser event off air, baik event komersial dan internal perusahaan. Tapi kini aku lebih selektif dalam memilih event show musik. Kalau sebelumnya jadwal konser aku minimal bisa 15 kali dalam sebulan," ungkap Dianna Dee Starlight saat ditemui baru-baru ini.

Dalam setiap penampilannya, Dianna Dee biasanya muncul dan membawakan sedikitnya delapan hingga 10 lagu dalam durasi 1 jam. Selain membawakan single miliknya, seperti Angel Wes Angel, Warna Warna, hingga Dimana Jodohku, dia juga sering membawakan lagu milik musisi lain yang cukup populer di kalangan masyarakat.



Sementara itu, Dianna Dee juga tengah mempersiapkan sejumlah single miliknya untuk dirilis dalam waktu dekat. Termasuk single duetnya bersama Nur Bayan yang dikenal sebagai seniman musik campur sari, sekaligus hits maker di blantika musik populer tanah air.

"Lagu-lagu yang sudah direkam dan belum dirilis ada 5 lagu. Semuanya akan dirilis dalam waktu dekat," katanya.