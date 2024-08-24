Lelah Dihujat, Aaliyah Massaid Sempat Ingin Putus dari Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid mengaku, sempat ingin putus dari Thariq Halilintar di awal hubungan mereka. Alasannya, dia tak kuat dengan komentar pedas warganet yang selalu menghiasi unggahan media sosialnya.

“Pengin putus sebenarnya. Capek saja waktu itu. Sempat tanya ke diri sendiri, ‘Yakin, kehidupan seperti ini yang aku mau?’” katanya seperti dikutip dari podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Sabtu (24/8/2024).

Beruntung, Thariq Halilintar mampu meyakinkan dirinya untuk terus menjalani hubungan mereka. “Karena pada akhirnya, dia bisa meyakinkan aku untuk tidak pergi,” ujar putri bungsu penyanyi Reza Artamevia tersebut.

Aaliyah Massaid menambahkan, “Jadi yang buat aku yakin itu waktu dia bilang gini, ‘Masa sih mau putus hanya karena perkataan orang lain yang kita tidak kenal dan semua tuduhannya tidak benar?’”

Perkataan YouTuber 25 tahun itulah yang kemudian membuat Aaliyah membatalkan niatnya untuk putus. Kini, hubungan asmara mereka yang bermula pada September 2023. Setelah 8 bulan pacaran, Thariq melamar Aaliyah di Thailand.