Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lelah Dihujat, Aaliyah Massaid Sempat Ingin Putus dari Thariq Halilintar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |18:25 WIB
Lelah Dihujat, Aaliyah Massaid Sempat Ingin Putus dari Thariq Halilintar
Lelah Dihujat, Aaliyah Massaid Sempat Ingin Putus dari Thariq Halilintar. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid mengaku, sempat ingin putus dari Thariq Halilintar di awal hubungan mereka. Alasannya, dia tak kuat dengan komentar pedas warganet yang selalu menghiasi unggahan media sosialnya. 

“Pengin putus sebenarnya. Capek saja waktu itu. Sempat tanya ke diri sendiri, ‘Yakin, kehidupan seperti ini  yang aku mau?’” katanya seperti dikutip dari podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Sabtu (24/8/2024).

Beruntung, Thariq Halilintar mampu meyakinkan dirinya untuk terus menjalani hubungan mereka. “Karena pada akhirnya, dia bisa meyakinkan aku untuk tidak pergi,” ujar putri bungsu penyanyi Reza Artamevia tersebut.

Aaliyah Massaid menambahkan, “Jadi yang buat aku yakin itu waktu dia bilang gini, ‘Masa sih mau putus hanya karena perkataan orang lain yang kita tidak kenal dan semua tuduhannya tidak benar?’”

Perkataan YouTuber 25 tahun itulah yang kemudian membuat Aaliyah membatalkan niatnya untuk putus. Kini, hubungan asmara mereka yang bermula pada September 2023. Setelah 8 bulan pacaran, Thariq melamar Aaliyah di Thailand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187137//praz_teguh-NDfw_large.jpg
Praz Teguh Kumpulkan Rp1 Miliar untuk Donasi Banjir Sumatera, Butuh Bantuan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/629/3187045//raisa-MfmF_large.jpg
Ibunda Meninggal Dunia, Raisa: Kau Akan Bersamaku seperti Sidik Jari di Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187053//azizah_salsha-fkX7_large.JPG
Azizah Salsha Turun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Salurkan Dana Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187036//verrel_bramasta_bantu_korban_banjir_sumatera-TKmg_large.JPG
Terjun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Verrel Bramasta Tak Kuasa Menahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/205/3186910//rachel_cia-kXrW_large.jpg
Butuh Waktu 3 Tahun, Rachel Cia Ungkap Perjuangan Garap Lagu Perdana
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement