Leander Jayden, Nama Anak Pertama Jonatan Christie dan Shanju

JAKARTA - Jonatan Christie dan Shania Junianatha (Shanju) membagikan kabar bahagia. Anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki telah lahir, pada 24 Agustus 2024.

Kabar bahagia itu diumumkan Jonatan dengan membagikan potret anak laki-lakinya yang masih dirahasiakan wajahnya lewat Instagram. Dia juga mengunggah momen kebersamaan dengan sang istri di rumah sakit.

“Puji dan syukur hanya bagiMu, Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan baru yang Engkau berikan dengan kelahiran anak pertama kami, Leander Jayden Christie,” ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip Sabtu (24/8/2024).

Jonatan Christie mengaku, tak bisa mengungkapkan perasaannya saat pertama kali melihat Baby Jayden untuk pertama kalinya. Dia juga merasa kagum dengan ketelatenan sang istri dalam mengandung anak mereka selama 9 bulan, lalu berjuang saat melahirkan.

Dari semua proses itu, Jonatan menyadari pentingnya peran orangtua dalam proses kehidupan seorang anak. Dia berharap, orangtua di luar sana menyayangi anak-anaknya dengan tulus dan tanpa mengharapkan timbal balik.

Leander Jayden, nama anak laki-laki Jonatan Christie dan Shanju. (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)

Jonatan Christie juga berharap, anaknya kelak bisa menghormati dan menyayangi orangtuanya selagi masih ada kesempatan. Kabar bahagia dari Jonatan dan Shanju itu dipenuhi ucapan selamat dari sesama atlet dan artis, serta penggemar mereka.

Pebulu tangkis asal Denmark Viktor Axelsen menuliskan, “Congrats to you both (Selamat untuk kalian berdua.” Penyanyi Mikha Angelo juga mengucapkan selamat dengan menuliskan, “Congrats Jo.”