Hailey Baldwin Melahirkan Anak Laki-laki, Justin Bieber Resmi Jadi Ayah

LOS ANGELES - Justin Bieber dan Hailey Baldwin tengah berbahagia. Pasangan ini dikaruniai anak pertama yang mereka beri nama, Jack Blues Bieber, pada 23 Agustus 2024.

Kabar kelahiran Jack tersebut kemduian diunggah Bieber lewat akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (24/8/2024). Dia tampak membagikan potret kaki bayi laki-lakinya dengan caption berbunyi, “Welcome home, Jack Blues Bieber.”

Unggahan tersebut mendulang 4,6 juta likes dan ramai mendapat ucapan selamat dari warganet. Produser dan penyanyi Harv terlihat antusias dengan kelahiran Jack. “Aku tak sabar bertemu dengannya,” tulisnya di kolom komentar.

Akun @justinbiebermysavior mengatakan, “Kami bahagia banget dengan kelahiran Jack. Selamat, Justin dan Hailey. Kalian berdua akan menjadi orangtua yang luar biasa. Tuhan memberkati keluarga kecil kalian selamanya.”

Justin Bieber mengumumkan kehamilan sang istri lewat Instagram, pada 9 Mei silam. Dalam video yang diunggahnya, Justin dan Hailey tampak membagikan momen pembaharuan janji pernikahan mereka.

Pada momen itu, Hailey Baldwin tampil cantik dengan gaun putih ketat dengan perutnya yang mulai membuncit. Kabar kehamilan sang model memang sangat ditunggu-tunggu setelah mereka menikah pada 2018.

Hailey Baldwin Melahirkan Anak Laki-Laki, Justin Bieber Resmi Jadi Ayah. (Foto: Instagram/@justinbieber)

Justin Bieber dalam wawancaranya bersama Ellen DeGeneres pada 1 Desember 2020 sempat mengatakan, sengaja menunda kehamilan karena Hailey belum siap untuk memiliki anak. Dia beralasan, ada beberapa hal yang ingin dikejar sang istri saat itu.

“Kalau dia belum siap untuk memiliki anak ya tak masalah. Aku akan menunggu dia siap untuk memiliki anak. Karena itu tubuhnya dan aku harus menghormati keputusannya,” kata Justin Bieber kala itu.