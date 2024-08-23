Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR

Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anak penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, diduga ditangkap aparat kepolisian usai berdemo di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka menolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024, Kamis (22/8/2024).

Iqbal Ramadhan sendiri dikenal sebagai Asisten Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru. Konon, dia ditangkap bersama Direktur Lokataru, Delpedro Mahaen.

Sebagai ibu, Machica Mochtar mengaku khawatir dengan kondisi anaknya. Apalagi, dia mengaku hingga kini belum mendapatkan kabar keberadaan sang anak.

"Saya belum tahu anak saya dimana, ini saya masih lemes ini saya, nggak tahu anak saya ada dimana, katanya hidungnya patah terus bilangnya ada di Rumah Sakit, nggak tahu di RS mana," ujar Machica Mochtar saat dihubungi awak media belum lama ini.

"Ya sebagai seorang ibu kan saya khawatir," tambahnya.

Sejauh ini, Machica mengaku sudah berkoordinasi dengan teman-teman Iqbal yang turut melakukan aksi demo dengannya.

Namun, dia juga belum kunjung menerima kabar soal nasib Iqbal Ramadhan.

"Kemarin bilang 'Bunda besok jangan kemana-mana' 'kenapa?' 'Besok ramai ada demo, kalau bisa bunda jangan kemana-mana. Saya bilang 'saya mau ikut ah mau lihat demo' dia nggak ngasih izin," jelasnya.

"Nggak usah bunda ini demonya keras' katanya. Ya udah saya akhirnya nggak ikut, saya juga pengin pergi datang ke sana, nggak di kasih sama Iqbal," tambah Machica Mochtar.