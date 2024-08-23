Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:16 WIB
Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR
Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, diduga ditangkap aparat kepolisian usai berdemo di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka menolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024, Kamis (22/8/2024).

Iqbal Ramadhan sendiri dikenal sebagai Asisten Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru. Konon, dia ditangkap bersama Direktur Lokataru, Delpedro Mahaen.

Sebagai ibu, Machica Mochtar mengaku khawatir dengan kondisi anaknya. Apalagi, dia mengaku hingga kini belum mendapatkan kabar keberadaan sang anak.

Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR
Anak Machica Mochtar Ditangkap Usai Ikut Aksi Demo di Gedung DPR/MPR

"Saya belum tahu anak saya dimana, ini saya masih lemes ini saya, nggak tahu anak saya ada dimana, katanya hidungnya patah terus bilangnya ada di Rumah Sakit, nggak tahu di RS mana," ujar Machica Mochtar saat dihubungi awak media belum lama ini.

"Ya sebagai seorang ibu kan saya khawatir," tambahnya.

Sejauh ini, Machica mengaku sudah berkoordinasi dengan teman-teman Iqbal yang turut melakukan aksi demo dengannya.

Namun, dia juga belum kunjung menerima kabar soal nasib Iqbal Ramadhan.

"Kemarin bilang 'Bunda besok jangan kemana-mana' 'kenapa?' 'Besok ramai ada demo, kalau bisa bunda jangan kemana-mana. Saya bilang 'saya mau ikut ah mau lihat demo' dia nggak ngasih izin," jelasnya.

"Nggak usah bunda ini demonya keras' katanya. Ya udah saya akhirnya nggak ikut, saya juga pengin pergi datang ke sana, nggak di kasih sama Iqbal," tambah Machica Mochtar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/205/3186910//rachel_cia-kXrW_large.jpg
Butuh Waktu 3 Tahun, Rachel Cia Ungkap Perjuangan Garap Lagu Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186908//aziz_hedra-lbjt_large.jpg
Aziz Hedra Resmi Lulus Kuliah, Ungkap Perjuangan Kuliah di Tengah Karier Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186883//sara_wijayanto-yQkP_large.JPG
Sara Wijayanto Berduka atas Kepergian Gary Iskak, Baru Sebentar Kerja Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186776//rachel_vennya-a9xi_large.jpg
Rachel Vennya Galang Dana untuk Korban Banjir Bandang Sumatera-Aceh, Terkumpul Hampir Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186775//raisa_andriana-phyx_large.JPG
Raisa Minta Publik Hormati Privasi Keluarganya usai Kehilangan Sang Ibunda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement