Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Posting Cuitan Sufmi Dasco, Raffi Ahmad Habis Dihujat Netizen

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:02 WIB
Posting Cuitan Sufmi Dasco, Raffi Ahmad Habis Dihujat Netizen
Posting Cuitan Sufmi Dasco, Raffi Ahmad Habis Dihujat Netizen (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu artis yang mendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran. Kedekatan Raffi Ahmad dengan penguasa membuatnya dihujat netizen.

Banyak netizen yang menilai, Raffi Ahmad tak peka atas kondisi yang dirasakan masyarakat. Alih-alih mendukung hal yang menjadi kegelisahan masyarakat, Raffi Ahmad lebih condong mendukung penguasa.

Hal ini terjadi ketika polemik revisi Undang-Undang Pilkada tengah ramai dibahas. Ketika sebagian masyarakat, buruh, mahasiswa dan artis unjuk rasa, Raffi Ahmad justru mendampingi Gibran kunjungan ke Lembang.

Posting Cuitan Sufmi Dasco, Raffi Ahmad Habis Dihujat Netizen
Posting Cuitan Sufmi Dasco, Raffi Ahmad Habis Dihujat Netizen

Ketika revisi UU Pilkada batal dilaksanakan, Raffi kemudian mengunggah cuitan, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR-RI sekaligus politisi Partai Gerindra.

Bukannya dukungan yang ia terima, suami Nagita Slavina ini justru habis dihujat netizen. Banyak yang kecewa dengan sikap dan langkah politik Raffi Ahmad.

Selain itu, cuitan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR-RI juga kemudian ditambah logo pemenangan Prabowo Gibran. Hal ini semakin membuat netizen marah.

“Akhirnya gw kecewa juga sama dia. Ya normal sih, dia begini, karena ternyata dia hanya manusia biasa, jadi wajar juga kalau gw kecewa sama dia #unfollow,” ujar seorang netizen.

“Kalian sekeluarga udah kaya raya mas, tolong hargai teman-teman yang berjuang melawan penindasan baik langsung/ga langsung. bijak aja gunain power yang ada ga sih???? sorry for this moment keknya banyak yang udah ga respect.????,” lanjut netizen lainnya.

“Di sana tempat lahir beta, dijajah sama penguasa, kemana rakyat harus berlindung, kalau penguasa dan influencer CUMA CARI UNTUNG!,” sambung netizen lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066443/restoran_raffi_ahmad-3J91_large.jpg
Viral Restoran Milik Raffi Ahmad Sepi Pengunjung, Netizen: Dia Mah Anti Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047670/amy_qanita-Dv9N_large.jpg
Amy Qanita Ungkap Kata-kata Terakhir Suami Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047648/raffi_ahmad-SurJ_large.jpg
Haru, Raffi Ahmad Bagikan Curhatan Ibunda Bahas Almarhum sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044468/raffi_ahmad-Ka8D_large.jpg
Nisya Ahmad Gugat Cerai Andika Rosadi, Ini Kata Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040838/raffi_ahmad-mwg2_large.jpg
Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar Temani Presiden Jokowi ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037691/raffi_ahmad-Yzp4_large.jpg
Kisah Raffi Ahmad di Tanah Suci Bikin Arda Naff Salut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement