HOME CELEBRITY MUSIK

Lama Jadi Penulis Lagu, Clara Riva Kini Tampil di Depan Layar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |01:40 WIB
Lama Jadi Penulis Lagu, Clara Riva Kini Tampil di Depan Layar
Lama Jadi Penulis Lagu, Clara Riva Kini Tampil di Depan Layar
A
A
A

JAKARTA - Clara Riva ketika memulai perjalanan bermusiknya, yang sejak awal didorong oleh kedua orang tuanya. Rasa malu yang sempat menghinggapi dirinya perlahan sirna, digantikan oleh kepercayaan diri untuk menyuarakan dirinya melalui musik.

Lahir dari keluarga yang dekat dengan musik, Clara pun tumbuh menjadi sosok yang gemar bermain musik dan bernyanyi. Selain almarhum ayahnya, Clara juga dikelilingi oleh kakak laki-laki yang juga memiliki minat yang sama dalam bermusik. Akhirnya, Clara memberanikan diri untuk memperlihatkan karyanya kepada publik sejak tahun 2022.

Lama Jadi Penulis Lagu, Clara Riva Kini Tampil di Depan Layar
Lama Jadi Penulis Lagu, Clara Riva Kini Tampil di Depan Layar

"Dulu, saya hanya iseng membuat karya, tiba-tiba Tuhan memberikan saya jalan untuk bertemu dengan orang-orang di industri musik yang percaya bahwa saya memiliki potensi," ujarnya

. Clara juga tak lupa menyebutkan perjuangan yang didorong oleh orang tuanya untuk mau tampil di depan umum, yang menjadi motivasi terbesarnya hingga saat ini.

Beberapa karyanya seperti Bunga Hati yang dinyanyikan oleh Salma Salsabila, serta lagu Ku Ingin Pisah dari Nabila Taqiyyah, telah berhasil menarik perhatian banyak orang. 

Setiap lagu yang ia ciptakan tentu memiliki makna tersendiri, dan Clara berharap agar karyanya di masa depan dapat dinikmati serta meninggalkan kesan baik bagi pendengarnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
