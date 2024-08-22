Membara, Abdel Achrian Orasi soal Penderitaan Rakyat di Depan Gedung DPR MPR

JAKARTA - Komedian Abdel Achrian turun dalam aksi demo di depan Gedung DPR RI, dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada 2024 pada Kamis (22/8/2024).

Tidak sendiri, Abdel Achrian hadir bersama komika lainnya seperti, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Rigen Rakelna, Muhadkly Acho hingga Arie Kriting.

Abdel Achrian juga sempat menyampaikan orasi di atas truk menggunakan pengeras suara. Orasi Abdel pun disambut antusias oleh ratusan massa yang hadir.

"Assalamualaikum. Saya cuma ingin singkat aja derita kekompakkan kita, kalau saya bilang Indonesia kita lawan, kalau saya bilang DPR lawak ok?," tegas Abdel.

"Indonesia? Lawan!! Indonesia? Lawan!!! Indonesia? Lawan!!," bunyi teriakan massa.

"DPR? Lawak! DPR? Lawak! DPR? Lawak!, lanjutnya.

Abdel mengaku tak ingin banyak bicara dalam orasinya itu. Dia lalu turun dari mobil setelah berhasil membuat massa kompak menyuarakan perlawanan.