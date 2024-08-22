Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:13 WIB
Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK
Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK (Foto: IG Keanu)
A
A
A

JAKARTA - Keanu Agl turut hadir dalam aksi demo para buruh dan mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) ini. 

Bersama massa aksi, Keanu ingin menyalurkan aspirasi untuk menolak jika sampai putusan MK soal ambang batas Pilkada 2024 dianulir DPR RI. 

Keanu pun membagikan potret dirinya bersama insan perfilman Indonesia yang ikut turun ke jalan, sutradara Joko Anwar dan Gina S.Noer. 

Sama seperti mayoritas massa, Keanu mengenakan serba hitam. Dia tampil santai dengan jaket dan celana pendek serta dilengkapi dengan kacamata hitam. Melalui keterangannya di unggahan akun @keanuagl, dia menyematkan tagar #KawalPutusanMK.

Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK
Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK

Keanu juga membagikan poster dari salah satu massa aksi yang bertuliskan lirik lagu 'Agak Laen', yang dikenal memiliki makna yang menggambarkan sesuatu yang tak biasa, diluar nalar, persis seperti apa yang sedang terjadi di negeri ini karena adanya upaya untuk menganulir putusan MK. 


Lagu Agak Laen sendiri juga sempat dinyanyikan bersama oleh massa aksi dipimpin sejumlah komika seperti Adjis Doa Ibu, Mamat Al Katiri, Arie Kriting dan yang lainnya. Mereka memimpin di atas mobil komando sembari berorasi. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) batal mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang sedianya digelar pada Kamis (22/8/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement