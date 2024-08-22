Keanu Agl Ikut Aksi Demo, Serukan Tagar Kawal Putusan MK

JAKARTA - Keanu Agl turut hadir dalam aksi demo para buruh dan mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) ini.

Bersama massa aksi, Keanu ingin menyalurkan aspirasi untuk menolak jika sampai putusan MK soal ambang batas Pilkada 2024 dianulir DPR RI.

Keanu pun membagikan potret dirinya bersama insan perfilman Indonesia yang ikut turun ke jalan, sutradara Joko Anwar dan Gina S.Noer.

Sama seperti mayoritas massa, Keanu mengenakan serba hitam. Dia tampil santai dengan jaket dan celana pendek serta dilengkapi dengan kacamata hitam. Melalui keterangannya di unggahan akun @keanuagl, dia menyematkan tagar #KawalPutusanMK.

Keanu juga membagikan poster dari salah satu massa aksi yang bertuliskan lirik lagu 'Agak Laen', yang dikenal memiliki makna yang menggambarkan sesuatu yang tak biasa, diluar nalar, persis seperti apa yang sedang terjadi di negeri ini karena adanya upaya untuk menganulir putusan MK.



Lagu Agak Laen sendiri juga sempat dinyanyikan bersama oleh massa aksi dipimpin sejumlah komika seperti Adjis Doa Ibu, Mamat Al Katiri, Arie Kriting dan yang lainnya. Mereka memimpin di atas mobil komando sembari berorasi.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) batal mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang sedianya digelar pada Kamis (22/8/2024).