Tolak Revisi UU Pilkada, Pandji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez Dapat Pesan Teror Misterius

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez mendapat pesan misterius yang diterima bersamaan dengan aksi demo para buruh dan mahasiswa yang digelar para buruh di depan Gedung DPR/MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) sedang berlangsung.

Pandji pun membagikan tangkapan layar pesan whatsapp dari sosok misterius dengan nama 'Peter'. Pengirim pesan tersebut meminta Pandji untuk datang ke Bareskrim Polri, tanpa diketahui untuk urusan apa. Pengirim pesan tersebut juga sempat menelepon Pandji tapi tak dijawab olehnya.

"Pandji mohon datang ke kantor bareskrim," bunyi pesan dari seorang bernama Peter.

"Pandji pun membagikan pesan itu melalui akun X-nya dan melempar candaan untuk si pengirim pesan misterius tersebut

"Tolong infoin Pak Peter, Pandji-nya lagi sibuk," ujar Pandji dikutip dari cuitan akun X @pandji, Kamis (22/8/2024).

Pesan serupa diterima oleh Andovi da Lopez. Dia juga mendapat pesan dari seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian. Andovi diminta untuk datang ke kantor Bareskrim karena diduga akan membuat onar dalam aksi unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Pilkada.