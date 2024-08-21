Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Video Azizah Salsha, Polisi Lakukan Penyelidikan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:46 WIB
Viral Video Azizah Salsha, Polisi Lakukan Penyelidikan
Viral Video Azizah Salsha, Polisi Lakukan Penyelidikan (Foto: IG Azizah)
JAKARTA - Penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya tengah menyelidiki video viral di media sosial terkait diduga video syur mirip istri Pratama Arhan, Azizah Salsha. Video itu saat ini viral di sosial media X atau Twitter.

Hal itu muncul pasca isu diduga Azizah selingkuh dengan beberapa pria. Polisi saat ini tengah menyelidiki terkait video tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidiknya tengah mencari informasi terkait video tersebut.

"Saat ini tim penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan mas," kata Ade kepada awak media, Rabu (21/8/2024). 

