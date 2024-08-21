Biodata dan Agama Salim Nauderer, Mantan Kekasih Rachel Vennya yang Diduga Selingkuh dengan Azizah Salsha

Biodata dan Agama Salim Nauderer, Mantan Kekasih Rachel Vennya yang Diduga Selingkuh dengan Azizah Salsha (Foto: ist)

JAKARTA - Sosok Salim Nauderer belakangan tengah menjadi perbincangan hangat usai Rachel Vennya mengumumkan bahwa hubungan asmara mereka telah kandas.

Mulanya menyebut tidak ada orang ketiga diantara mereka, mendadak muncul dugaan bahwa Azizah Salsha yang menjadi selingkuhan Salim. Azizah Salsha sendiri telah mengimbau untuk tidak percaya akan hoax yang beredar di luar sana tentang dirinya.

Nama Salim Nauderer sendiri sudah tak asing di dunia hiburan sejak dirinya menjadi kekasih Rachel Vennya. Dia sempat menuai kontroversi usai dikabarkan kabur dari karantina di Wisma Atlet bersama Rachel Vennya tahun 2021 lalu.

Salim Nauderer merupakan pria keturunan Indonesia-Jerman yang lahir di Lombok pada 15 Desember 1994. Darah Jerman berasal dari sang ibu yang bernama Christine Sakinah Nauderer, sedangkan darah Indonesia diturunkan dari ayahnya yang berasal dari Lombok.

Tak banyak informasi yang diketahui mengenai kehidupan pribadi pria yang menganut agama Islam ini. Berdasarkan aplikasi LinkedIn, Salim pernah berkuliah di Bina Nusantara University dan mengambil jurusan Manajemen. Salim menamatkan pendidikannya pada tahun 2020 lalu.