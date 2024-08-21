Azizah Salsha Buka Suara soal Isu Selingkuhi Pratama Arhan: Ini Fitnah yang Tak Sesuai Fakta

Azizah Salsha Buka Suara soal Isu Selingkuhi Pratama Arhan: Ini Fitnah yang Tak Sesuai Fakta (Foto: IG Azizah)

JAKARTA - Rumah tangga Azizah Salsa dan Pratama Arhan tengah diterpa cobaan. Azizah dituding telah berkhianat kepada Pratama Arhan.

Azizah pun buka suara soal tudingan tersebut. Ia mengaku rumah tangganya dengan Pratama Arhan sedang baik-baik saja.

“Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik baik saja,” ujar Azizah Salsa di akun Instagram miliknya, Rabu (21/08/2024).

Azizah menjelaskan jika tudingan dirinya selingkuh dari Pratama Arhan adalah berita bohong. Ia pun berharap segala tudingan fitnah itu tak lagi beredar.

“Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah diluar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua, dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya,” lanjut Azizah Salsha.