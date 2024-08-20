Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, Persaingan Top 5 Kontes Swara Bintang semakin Sengit

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:30 WIB
Malam Ini, Persaingan Top 5 Kontes Swara Bintang semakin Sengit
Malam Ini, Persaingan Top 5 Kontes Swara Bintang semakin Sengit. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kontes Swara Bintang 2024 telah memasuki babak Top 5. Semakin sedikitnya peserta akan membuat persaingan antara kontestan di Panggung Bintang akan semakin sengit.

Setelah Sindy asal Lampung tersingkir pada minggu lalu, kini Top 5 Kontes Swara Bintang diisi oleh Lidya (Muara Teweh), Gita (Lumajang), Kiky (Makassar), Vanny (Bandung), dan Nabila (Medan). Penampilan kelima peserta akan dinilai langsung oleh Mansyur S, Iis Dahlia, dan Iyeth Bustami.

Top 5 Kontes Swara Bintang
Top 5 Kontes Swara Bintang

Panggung malam ini dipastikan meriah dengan kehadiran empat host: Ramzi, Ayu Ting Ting, Rian Ibram, dan Caren Delano. Tak hanya itu, Caren yang merupakan salah satu stylist ternama Tanah Air juga akan memberikan sentuhan glamornya untuk Top 5 Kontes Swara Bintang. 

Lalu siapakah dari lima kontestan ini yang akan melaju ke babak Top 4 minggu depan? Jangan lewatkan Kontes Swara Bintang di MNCTV Selalu di Hati, pada Rabu (20/8/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

