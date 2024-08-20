Pevita Pearce Foto Bareng Sydney Sweeney di Paris, Cantiknya Gak Ada Obat

PARIS - Pevita Pearce baru saja membagikan sederet momen berharga saat berkunjung ke Paris, Prancis. Bintang film Sri Asih ini mengunggah foto dirinya bersama bintang internasional, salah satunya aktris Hollywood, Sydney Sweeney.

Lewat unggahan di Instagram-nya, @pevpearce, ia memerlihatkan foto selfie-nya dengan aktris sekaligus bintang serial Euphoria itu.

“revoir Paris! Leaving Paris with a heart full of memories and camera roll full of magic (and tummy full of croissants). Mau berapa kali pun ke Paris, ngga pernah gagal dibikin baper,” tulis Pevita.

Postingan ini memerlihatkan selfie cantik Pevita Pearce bersama Sydney Sweeney. Terlihat aktris 31 tahun ini begitu memesona dengan outfit berwarna silver dan riasan make up yang natural.

Di sebelahnya, nampak Sydney berpose dan tersenyum saat asyik selfie bareng dengan Pevita. Bintang film Anyone But You itu juga tampil memesona dengan atasan hitam dan membiarkan rambut cantiknya tergerai.

Tak hanya Sydney Sweeney, Pevita juga turut berpose dengan Miss Universe 2018, Catriona Gray. Dengan paras cantiknya, Pevita terlihat tak kalah memesona dengan dua bintang internasional ini.