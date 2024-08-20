Perjuangan Risa Amel Lestarikan Klasik Dangdut

JAKARTA - Usai lulus Kontes Dangdut Indonesia, Risa Amel kini menggeluti dunia musik secara profesional. Bekerja di industri, Risa Amel memiliki cita-cita besar.

Salah satu mimpi Risa adalah kembali membangkitkan dangdut klasik. Ia berharap musik dangdut klasik bisa kembali mendapatkan tempat dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mimpi itu tampaknya semakin dekat. Bergabung dengan Megah Music, Risa berkeyakinan bisa kembali melestarikan dangdut klasik.

“Aku senang banget bergabung dengan Megah Music, di situ aku kedapatan melihat di channel youtubenya ada serangkaian lagu dangdut populer dibawakan kembali dan juga cover-cover lagu pop menjadi dangdut. Aku berharap akan ada juga lagu-lagu dangdut klasik yang dibawakan supaya anak muda bisa mengenal dan terjaga kelestariannya,” jelas Risa.